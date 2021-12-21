Названі кращі продукти-пробіотики. Вони - справжні помічники для травлення

Хороша робота травного тракту – це і здоров'я, і стрункість. Як поліпшити травлення? У цьому можуть допомогти прості продукти, які повинні бути в холодильнику завжди.
Дієтолог Анна Гоголєва у своєму Instagram розповіла, що посилити захисні властивості організму, прискорити метаболізм, а заодно і пострункішати допомагають пробіотики – корисні мікроорганізми!
Суп місо (фото: pexels.com)
Основне завдання таких мікроорганізмів – поліпшити травлення і мікрофлору кишечника. Це справжні помічники для травлення, які потрібні нам всім і найкраще кожен день!
Сьогодні багато компаній пропонують свої пробіотики, але на мій погляд, природні набагато краще. Всі пробіотики ми можемо отримати з продуктів харчування, просто грамотно збалансувавши свій раціон.
Прийом продуктів-пробіотиків:
Раніше лікар розповіла, що може викликати застій жовчі, варто уникати.