Морква запечена з травами: смачна і здорова закуска
Фото: (pxhere.com)
У страві міститься достатня кількість вітаміну А
Відома українська дієтолог Світлана Фус поділилася рецептом відмінної закуски. На своїй сторінці у Facebook дієтолог розповіла, як приготувати запечену моркву з травами.
"Більшість з нас не отримують достатньої кількості вітаміну А, але одна порція запеченої моркви - це легкий і смачний спосіб забезпечити майже дві третини рекомендованої норми. Ви можете зробити власну суміш трав по своєму смаку - і все це без барвників, ароматизаторів та консервантів! 5 хвилин на приготування, 20 хвилин на запікання і смачна, здорова морква запечена з травами вже на вашому столі!" - зазначила дієтолог.
Фото: (facebook.com/svetlanafus)
Морква запечена з травами, інгредієнти:
- морква - 500 г
- масло оливкове - 1 ст. л.
суміш трав:
- сушена петрушка - 1 ч. л.
- часниковий порошок - 0,5 ч. л.
- цибульний порошок - 0,5 ч. л.
- сіль - 0,5 ч. л.
- сушена зелень кропу - 0,25 ч. л.
- мелений чорний перець - 0,25 ч. л.
- дрібно нарізана свіжа зелень петрушки - для прикраси.
Морква запечена з травами, спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 180°С. Моркву вимийте, обсушіть і очистіть. Якщо вона велика, то наріжте на шматочки довжиною 5 см і шириною 1 см.
- У великій мисці з'єднайте моркву та оливкове масло, ретельно перемішайте, щоб кожен шматочок був повністю покритий їм.
- Деко застеліть алюмінієвою фольгою і зробіть невеликі бортики висотою приблизно 1 см. Це необхідно для того, щоб жир не розтікався. Викладіть моркву разом з маслом на деко і рівномірно розподіліть в один шар.
- У невеликій мисці з'єднайте суміш трав, добре перемішайте і посипте моркву.
- Запікайте у заздалегідь розігрітій духовці 20-25 хвилин або до готовності. Залежно від сорту і віку моркви може знадобитися трохи більше часу.
- Готову моркву дістаньте з духовки, викладіть на блюдо, прикрасьте дрібно нарізаною зеленою петрушкою і відразу ж подавайте до столу.
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Відео: (video.rbc.ua)