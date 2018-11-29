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Морква запечена з травами: смачна і здорова закуска

Lite » Їжа 29.11.2018 - 15:02
Морква запечена з травами: смачна і здорова закуска
Фото: (pxhere.com)

У страві міститься достатня кількість вітаміну А

Відома українська дієтолог Світлана Фус поділилася рецептом відмінної закуски. На своїй сторінці у Facebook дієтолог розповіла, як приготувати запечену моркву з травами.

"Більшість з нас не отримують достатньої кількості вітаміну А, але одна порція запеченої моркви - це легкий і смачний спосіб забезпечити майже дві третини рекомендованої норми. Ви можете зробити власну суміш трав по своєму смаку - і все це без барвників, ароматизаторів та консервантів! 5 хвилин на приготування, 20 хвилин на запікання і смачна, здорова морква запечена з травами вже на вашому столі!" - зазначила дієтолог.

Ð¡Ð2ÑÑ'Ð»ÐÐ½Ð° Ð2ÑÐ ÐÐÐµÑ'Ð¾Ð»Ð¾Ð3 Ð¡Ð2ÐµÑ'Ð»Ð°Ð½Ð° Ð¤ÑƒÑ.Фото: (facebook.com/svetlanafus)

Морква запечена з травами, інгредієнти:

  • морква - 500 г
  • масло оливкове - 1 ст. л.

суміш трав:

  • сушена петрушка - 1 ч. л.
  • часниковий порошок - 0,5 ч. л.
  • цибульний порошок - 0,5 ч. л.
  • сіль - 0,5 ч. л.
  • сушена зелень кропу - 0,25 ч. л.
  • мелений чорний перець - 0,25 ч. л.
  • дрібно нарізана свіжа зелень петрушки - для прикраси.

Морква запечена з травами, спосіб приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180°С. Моркву вимийте, обсушіть і очистіть. Якщо вона велика, то наріжте на шматочки довжиною 5 см і шириною 1 см.
  2. У великій мисці з'єднайте моркву та оливкове масло, ретельно перемішайте, щоб кожен шматочок був повністю покритий їм.
  3. Деко застеліть алюмінієвою фольгою і зробіть невеликі бортики висотою приблизно 1 см. Це необхідно для того, щоб жир не розтікався. Викладіть моркву разом з маслом на деко і рівномірно розподіліть в один шар.
  4. У невеликій мисці з'єднайте суміш трав, добре перемішайте і посипте моркву.
  5. Запікайте у заздалегідь розігрітій духовці 20-25 хвилин або до готовності. Залежно від сорту і віку моркви може знадобитися трохи більше часу.
  6. Готову моркву дістаньте з духовки, викладіть на блюдо, прикрасьте дрібно нарізаною зеленою петрушкою і відразу ж подавайте до столу.

Нагадаємо, що експерти розповіли про дієти без обмежень в їжі.

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Відео: (video.rbc.ua)

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