Молодо-зелено: натрициолог раскрыла правду о зелени в рационе

Эксперт перечислила полезные виды зелени
Кустик салата, его хруст, или вы вспомните вкус укропа и петрушки, а может запах кинзы. Сейчас кто-то подумал: "Фу, кинза, не люблю". У всех разные вкусовые пристрастия, но зелень должна быть неотъемлемой частью нашего рациона, утверждает нутрицолог Светлана Никитчук в Instagram.
⠀
В зелени содержится хлорофилл. Он не только дает зеленый цвет листьям, водорослям и некоторым овощам, но и приносит особую пользу нашему организму:
⠀
Если этих чудес вам недостаточно, чтобы впечатлиться и начать есть больше зелени, то расскажу о пользе самых доступных ее видов:
Укроп. Содержит витамины С, В1, В2, Р, РР, бета-каротин, фолиевая кислота, а также минералы: железо, калий, магний, кальций, фосфор.
Одним из главных достоинств укропа является его способность устранять метеоризм. Давать его можно даже маленьким детям, в виде отвара;
Отвар укропа обладает и противовоспалительным действием, его используют при лечении конъюнктивита.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Укроп оказывает вспомогательное действие в борьбе с головной болью;
Активизирует обмен веществ, а значит помогает в похудении.
⠀
Кинза. Вы знали, что кориандр – это семена кинзы? Его зелень насыщена витамином С, каротином, эфирными маслами, содержит витамины А1, В1, В2.
⠀
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Петрушка. В этом удивительном растении витамина С больше чем в цитрусовых. Беременным женщинам петрушку лучше не употреблять, она стимулирует мышцы матки. Добавлять зеленые листья можно к большинству блюд. Хорошо делать смузи с зеленью и фруктами, это выход, если дети не любят жевать петрушку.
Напомним, что ранее нутрициолог Надежда Пахирко поделилась действенными способами все же добиться плоского животика.