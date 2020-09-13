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Молодо-зелено: натрициолог раскрыла правду о зелени в рационе

Автор: Lite

Эксперт перечислила полезные виды зелени

Кустик салата, его хруст, или вы вспомните вкус укропа и петрушки, а может запах кинзы. Сейчас кто-то подумал: "Фу, кинза, не люблю". У всех разные вкусовые пристрастия, но зелень должна быть неотъемлемой частью нашего рациона, утверждает нутрицолог Светлана Никитчук в Instagram.

В зелени содержится хлорофилл. Он не только дает зеленый цвет листьям, водорослям и некоторым овощам, но и приносит особую пользу нашему организму:

  • стимулирует иммунную систему;
  • способствует обновлению тканей и быстрому заживлению ран;
  • оказывает антибактериальное действие;
  • восстанавливает микрофлору;
  • очищает кровь;
  • нейтрализует и выводит токсины.


Если этих чудес вам недостаточно, чтобы впечатлиться и начать есть больше зелени, то расскажу о пользе самых доступных ее видов:

Укроп. Содержит витамины С, В1, В2, Р, РР, бета-каротин, фолиевая кислота, а также минералы: железо, калий, магний, кальций, фосфор.

Одним из главных достоинств укропа является его способность устранять метеоризм. Давать его можно даже маленьким детям, в виде отвара;

Отвар укропа обладает и противовоспалительным действием, его используют при лечении конъюнктивита.

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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Укроп оказывает вспомогательное действие в борьбе с головной болью;

Активизирует обмен веществ, а значит помогает в похудении.

Кинза. Вы знали, что кориандр – это семена кинзы? Его зелень насыщена витамином С, каротином, эфирными маслами, содержит витамины А1, В1, В2.

  • Снижает артериальное давление,
  • Улучшает сон,
  • Может повышать аппетит
  • Увлекаться кинзой не следует людям больным холециститом.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Петрушка. В этом удивительном растении витамина С больше чем в цитрусовых. Беременным женщинам петрушку лучше не употреблять, она стимулирует мышцы матки. Добавлять зеленые листья можно к большинству блюд. Хорошо делать смузи с зеленью и фруктами, это выход, если дети не любят жевать петрушку.

Напомним, что ранее нутрициолог Надежда Пахирко поделилась действенными способами все же добиться плоского животика.

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