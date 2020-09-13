Молодо-зелено: натриціолог розкрила правду про зелень в раціоні

Кущик салату, його хрускіт, або ви згадайте смак кропу і петрушки, а може, запах кінзи. Зараз хтось подумав: "Фу, кінза, не люблю". У всіх різні смакові уподобання, але зелень повинна бути невід'ємною частиною нашого раціону, стверджує нутрицолог Світлана Нікітчук в Instagram.

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В зелені міститься хлорофіл. Він не тільки дає зелений колір листя, водоростей і деяких овочів, але і приносить особливу користь нашому організму:

стимулює імунну систему;

сприяє оновленню тканин і швидкому загоєнню ран;

чинить антибактеріальну дію;

відновлює мікрофлору;

очищає кров;

нейтралізує і виводить токсини.

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Якщо цих чудес вам недостатньо, щоб вразити і почати їсти більше зелені, то розповім про користь найбільш доступних її видів:

Кріп. Містить вітаміни С, В1, В2, Р, РР, бета-каротин, фолієва кислота, а також мінерали: залізо, калій, магній, кальцій, фосфор.

Одним з головних достоїнств кропу є його здатність усувати метеоризм. Давати його можна навіть маленьким дітям, у вигляді відвару;

Відвар кропу має протизапальну дію, його використовують при лікуванні кон'юнктивіту.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кріп має допоміжне дію в боротьбі з головним болем;

Активізує обмін речовин, а значить допомагає схуднути.

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Кінза. Ви знали, що коріандр – це насіння кінзи? Його зелень насичена вітаміном С, каротином, ефірними маслами, містить вітаміни А1, В1, В2.

Знижує артеріальний тиск,

Покращує сон,

Може підвищувати апетит

Захоплюватися кінзою не слід людям хворим на холецистит.

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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Петрушка. У цьому дивовижному рослині вітаміну С більше, ніж у цитрусових. Вагітним жінкам петрушку краще не вживати, вона стимулює м'язи матки. Додавати зелене листя можна до більшості страв. Добре робити смузі з зеленню і фруктами, це вихід, якщо діти не люблять жувати петрушку.

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