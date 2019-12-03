"Молочка" вечером и углеводы на ужин: эксперт развеяла главные "страшилки" худеющих

Похудение обрастает огромным количеством мифов, с которыми, порой очень непросто разобраться и отличить правду от обычных ничем не подтвержденных "страшилок". Какие заблуждения чаще всего беспокоят худеющих, а также, почему они беспочвенные рассказала сертифицированный нутрициолог, международный тренер по питанию и фитнес коуч Катя Медушкина, которая ранее дала рекомендации, как избежать ощущения голода в процессе похудения. На странице в Instagram она развеяла топ-5 мифов о вечернем приеме пищи.

Нет-нет да появляются сведения о твороге, мешающем худеть, блокировке соматотропина и об углеводах на ужин. Давайте разбираемся, так ли это.

Соматотропин - гормон роста

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Он участвует в формировании мышечной массы и ускорении жиросжигания. Особенно активно он вырабатывается ночью, и этот процесс можно стимулировать, в том числе употреблением “долгого” белка, казеина, содержащегося в твороге.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Творог

Есть теория, что творог из-за высокого ИИ (инсулинового индекса) тормозит похудение. Но инсулин вырабатывается после любой пищи и приходит в норму через 2-2,5 часа.

Если у вас нет непереносимости, можете есть творог на ночь и продолжать худеть.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что касается отеков от творога - так это вообще неприменимо к человеку в нормальном состоянии. Ограничение относится только к спортсменам, которые перед соревнованиями на несколько дней отказываются от целого ряда продуктов. Но это экстремальное состояние не имеет отношения к нормальному функционированию организма.

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Углеводы

Есть исследования Иерусалимского университета, что употребление углеводов вечером не влияет на скорость похудения.

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Но есть и практика. Эксперт обычно не рекомендует употреблять углеводы на ужин, потому что вечером активность снижается, энергия не нужна. Исключение - вечерняя тренировка.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Употребление углеводов вечером расхолаживает. Начинается все с одной конфетки, а заканчивается нарушением пищевого поведения. Если ешь достаточно углеводов в течение дня, то вечером они уже не нужны.

Кстати, диетолог Лора Филиппова поделилась списком овощей, которые стоит включить в зимний рацион.