Меню для ясного ума: эксперт рассказала о влиянии продуктов на мозговую активность

Всем известно, что правильное питание способно творить чудеса – с помощью здорового меню можно привести в порядок работу всего организма, укрепить иммунитет, грамотно подобрав продукты, оставаться всегда энергичными и сохранить молодость надолго. Кроме того, приятным бонусом будет хорошая память и светлый ум, что важно не только для школьников и студентов, а и для людей любого возраста! Нутрициолог Елена Кален в Instagram рассказала о продуктах для мозговой активности и перечислила блюда, способные ее снизить.

Мало кто знает, что потребление некоторых продуктов не только ухудшает работу мозга, но и может привести к депрессии и способствовать развитию старческой деменции.

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Обезжиренные продукты. Наш мозг на 70% состоит из жировой ткани. Если полностью исключить жиры из рациона, появится риск развития психо-эмоциональной усталости, агрессивности и быстрой утомляемости.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чем заменить. За счет липидов организм усваивает жирорастворимые витамины, которые влияют на работу мозга, поэтому их нельзя полностью исключить из рациона или заменить. Выбирайте продукты, богатые полезными жирами: красную рыбу, орехи, авокадо, яйца.

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Чипсы и сухарики. Из-за высокого содержания транс-жиров подобные продукты оказывают пагубное влияние на внимание и память. Их постоянное употребление приводит к снижению работоспособности, замедляет метаболизм и способствует преждевременному старению клеток.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чем заменить. Рекомендую отдать предпочтение хлебцам и цельнозерновому хлебу. В них содержится клетчатка и полный набор микроэлементов, необходимый для нормальной работы мозга.

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала, как преодолеть "сахарную" зависимость.