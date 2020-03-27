Меню для ясного розуму: експерт розповіла про вплив продуктів на мозкову активність

Всім відомо, що правильне харчування здатне творити дива – з допомогою здорового меню можна привести в порядок роботу всього організму, зміцнити імунітет, грамотно підібравши продукти, завжди залишатися енергійними і зберегти молодість надовго. Крім того, приємним бонусом буде хороша пам'ять і світлий розум, що важливо не тільки для школярів і студентів, а і для людей будь-якого віку! Нутриціолог Олена Кален в Instagram розповіла про продукти для мозкової активності і перерахувала страви, здатні її знизити.

Мало хто знає, що споживання деяких продуктів не тільки погіршує роботу мозку, але і може привести до депресії і сприяти розвитку старечої деменції.

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Знежирені продукти. Наш мозок на 70% складається з жирової тканини. Якщо повністю виключити жири з раціону, з'явиться ризик розвитку психо-емоційної втоми, агресивності і швидкої стомлюваності.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чим замінити. За рахунок ліпідів організм засвоює жиророзчинні вітаміни, які впливають на роботу мозку, тому їх не можна повністю виключити з раціону або замінити. Вибирайте продукти, багаті корисними жирами: червону рибу, горіхи, авокадо, яйця.

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Чіпси і сухарики. З-за високого вмісту транс-жирів подібні продукти надають згубний вплив на увагу і пам'ять. Їх постійне вживання призводить до зниження працездатності, уповільнює метаболізм і сприяє передчасному старінню клітин.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чим замінити. Рекомендую віддати перевагу хлібцям і хлібі з висівками. В них міститься клітковина і повний набір мікроелементів, необхідний для нормальної роботи мозку.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, як подолати "цукрову" залежність.