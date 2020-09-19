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Меню красоты: какие продукты улучшат состояние кожи осенью

Автор: Lite

Эксперт рассказала, что есть, чтобы напитать и увлажнить кожу после лета

Возможно, вы уже начали замечать изменения в состояние кожи, с приходом первых прохладных дней. Нутрициолог Светлана Никитчук рассказала в своем Instagram о возможных причинах этого и перечислила продукты, которые помогут улучшить и увлажнить важу кожу после лета.

Частые причины резкой сухости и потери эластичности кожи:

  • Обезвоживание организма
  • Неправильный подбор косметических средств,
  • Нарушение работы ЖКТ или гормональный сбой,
  • И конечно питание. Которое скорее всего было нарушено и раньше, но изменение внешних факторов (в виде прохлады и ветра) проявили недостаток питательных веществ.


Кожа — наш самый большой орган. Как и любому другому органу, коже необходимы питательные вещества для нормального функционирования.

Что помогает восстанавливать баланс сухой коже:

  • белок,
  • витамины А, С и Е
  • полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 (который как правило в нашем рационе недостаток) и Омега-6 (этой Омеги у вас может быть даже избыток при среднестатистическом питании)
  • витамины группы В.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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Где же их искать?

Источника белка: мясо курицы, соевые бобы, рыба жирных сортов.

Источники витаминов А, С и Е, доступные осенью: морковь, тыква, брокколи, петрушка, шпинат, помидоры.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Оливковое масло помогает закрыть потребности витамина Е и Омега-3, Омега-6. Омега-3 также рекомендуют потреблять дополнительно в бадах. Или же присмотреться к льняного масла и семенам льна.

Для пополнения рациона витаминами группы В следует также добавить в рацион желток, зелень, йогурт, кефир и другие кисломолочные молочные продукты.

А вот сахар, кофе и алкоголь в избыточном количестве могут спустить на нет весь результат по уходу за кожей.

Скоро наступит пора красивых фотографий на фоне золотой осени. Порадуйте себя сияющими здоровым цветом лица и кожей на портретах.

Напомним, диетолог Наталия Самойленко раскрыла, какие продукты поднимут настроение и укрепят здоровье.

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