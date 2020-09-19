Меню красоты: какие продукты улучшат состояние кожи осенью

Эксперт рассказала, что есть, чтобы напитать и увлажнить кожу после лета
Возможно, вы уже начали замечать изменения в состояние кожи, с приходом первых прохладных дней. Нутрициолог Светлана Никитчук рассказала в своем Instagram о возможных причинах этого и перечислила продукты, которые помогут улучшить и увлажнить важу кожу после лета.
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Частые причины резкой сухости и потери эластичности кожи:
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Кожа — наш самый большой орган. Как и любому другому органу, коже необходимы питательные вещества для нормального функционирования.
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Что помогает восстанавливать баланс сухой коже:
Иллюстративное фото (pexels.com)
Где же их искать?
Источника белка: мясо курицы, соевые бобы, рыба жирных сортов.
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Источники витаминов А, С и Е, доступные осенью: морковь, тыква, брокколи, петрушка, шпинат, помидоры.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Оливковое масло помогает закрыть потребности витамина Е и Омега-3, Омега-6. Омега-3 также рекомендуют потреблять дополнительно в бадах. Или же присмотреться к льняного масла и семенам льна.
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Для пополнения рациона витаминами группы В следует также добавить в рацион желток, зелень, йогурт, кефир и другие кисломолочные молочные продукты.
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А вот сахар, кофе и алкоголь в избыточном количестве могут спустить на нет весь результат по уходу за кожей.
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Скоро наступит пора красивых фотографий на фоне золотой осени. Порадуйте себя сияющими здоровым цветом лица и кожей на портретах.
Напомним, диетолог Наталия Самойленко раскрыла, какие продукты поднимут настроение и укрепят здоровье.
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