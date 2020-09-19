Меню краси: які продукти поліпшать стан шкіри восени

Можливо, ви вже почали помічати зміни в стані шкіри, з приходом перших прохолодних днів. Нутриціолог Світлана Нікітчук розповіла у своєму Instagram про можливі причини цього і перерахувала продукти, які допоможуть поліпшити й зволожити важу шкіру після літа.

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Часті причини різкої сухості і втрати еластичності шкіри:

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Зневоднення організму

Неправильний підбір косметичних засобів,

Порушення роботи ШКТ або гормональний збій,

І звичайно харчування. Скоріше за все було порушене і раніше, але зміна зовнішніх факторів (у вигляді прохолоди і вітру) виявили нестачу поживних речовин.

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Шкіра — наш найбільший орган. Як і будь-якому іншому органу, шкірі необхідні живильні речовини для нормального функціонування.

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Що допомагає відновлювати баланс сухій шкірі:

білок,

вітаміни А, С і Е

поліненасичені жирні кислоти Омега-3 (який як правило в нашому раціоні недолік) і Омега-6 (цієї Омеги у вас може бути навіть надлишок при середньостатистичному харчуванні)

вітаміни групи В.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Де ж їх шукати?

Джерела білка: м'ясо курки, соєві боби, риба жирних сортів.

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Джерела вітамінів А, С і Е, доступні восени: морква, гарбуз, броколі, петрушка, шпинат, помідори.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Оливкова олія допомагає закрити потреби вітаміну Е і Омега-3, Омега-6. Омега-3 також рекомендують споживати додатково в бадах. Або ж придивитися до лляної олії і насіння льону.

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Для поповнення раціону вітамінами групи В слід також додати в раціон жовток, зелень, йогурт, кефір та інші молочні продукти кисломолочні.

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А ось цукор, каву та алкоголь у надмірній кількості можуть спустити нанівець весь результат по догляду за шкірою.

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Скоро настане пора красивих фотографій на тлі золотої осені. Порадуйте себе блискучим, здоровим кольором обличчя і шкірою на портретах.

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