Меню для холодного времени года: что стоит включить в рацион

Эксперт рассказала, как откорректиовать рацион с наступлением холодов
С приходом холодов следует пересмотреть и откорректировать свой рацион. Что стоит включить в меню в межсезонье и как это правильно сделать рассказала в Instagram диетолог Ольга Усенко, которая недавно рассказала о читмиле во период похудения.
Многие замечают, что как только температура стремиться к 10 градусам, просыпается аппетит и желание съесть порцию больше обычного, и это нормально.
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Как только на улице погода не радует солнцем и теплом стоит включит в свой рацион жиры. Но при этом нужно не забывать о калораже. Для этого стоит урезать количество углеводов и "освободить место" для жиров.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Если при обычном рационе в обычную погоду у нас жиры должны быть 1 гр на кг веса, то в прохладное время мы можем увеличивать до 1,2-1,4 гр на кг веса. Даже 15-20 гр добавленного жира в рационе дадут больше энергии и ощущения сытости.
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Что стоит включить в рацион?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Например:
Было:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Стало:
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