Меню для холодного времени года: что стоит включить в рацион

С приходом холодов следует пересмотреть и откорректировать свой рацион. Что стоит включить в меню в межсезонье и как это правильно сделать рассказала в Instagram диетолог Ольга Усенко, которая недавно рассказала о читмиле во период похудения.

Многие замечают, что как только температура стремиться к 10 градусам, просыпается аппетит и желание съесть порцию больше обычного, и это нормально.

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Как только на улице погода не радует солнцем и теплом стоит включит в свой рацион жиры. Но при этом нужно не забывать о калораже. Для этого стоит урезать количество углеводов и "освободить место" для жиров.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если при обычном рационе в обычную погоду у нас жиры должны быть 1 гр на кг веса, то в прохладное время мы можем увеличивать до 1,2-1,4 гр на кг веса. Даже 15-20 гр добавленного жира в рационе дадут больше энергии и ощущения сытости.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что стоит включить в рацион?

жирный сыр

сливочное масло

авокадо

семена

орехи

яйца

печень трески

печень куриная

печень говяжья

жирные сорта рыбы⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Например:

Было:

Завтрак - 2 яйца + 50 гр сыра (нежирного) + 2 тоста (цельнозерновых) + 1/2 мякоти авокадо + овощи 150-200 гр

Перекус - фрукты 300 гр + орехи 20-30 гр

Обед - гречка 150 гр + мясо 100 гр+ овощи 150-200 гр + растительное масло 7 мл

Ужин - овощи 200 гр + растительное масло 7 мл + мяско 100-130 гр

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Стало:

Завтрак - 2 яйца + 30 гр сыра (жирного) + 1 тост (цельнозерновой) + 10 гр сливочного масла или 1/2 мякоти авокадо + овощи 150-200 гр + 15 гр смеси семян

Перекус - фрукты 300 гр + 30 гр сыра (жирного) + орехи 20-25 гр

Обед - гречка 150 гр + 10 гр сливочного масла + печень куриная или говяжья 100 гр + овощи + растительное масло 7 мл

Ужин - овощи 200 гр + растительное масло 7 мл + мясо/рыба 130 гр

Ранее диетолог Елена Кален рассказала, как просто и легко перейти на здоровое питание.