Меню для холодної пори року: що варто включити в раціон

Експерт розповіла, як відкорегувати раціон з настанням холодів
З приходом холодів слід переглянути та відкоригувати свій раціон. Що варто включити в меню в міжсезоння і як це правильно зробити розповіла в Instagram дієтолог Ольга Усенко, яка нещодавно розповіла про чітміл в період схуднення.
Багато хто помічає, що як тільки температура падає до 10 градусів, прокидається апетит і бажання з'їсти порцію більше звичайного, і це нормально.
⠀
Як тільки на вулиці погода не радує сонцем і теплом варто включить у свій раціон жири. Але при цьому потрібно не забувати про калораж. Для цього варто урізати кількість вуглеводів і "звільнити місце" для жирів.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Якщо при звичайному раціоні в звичайну погоду у нас жири повинні бути 1 гр на кг ваги, то в прохолодний час ми можемо збільшувати до 1,2-1,4 г на кг ваги. Навіть 15-20 гр доданого жиру в раціоні дадуть більше енергії і відчуття ситості.
⠀
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Що варто включити в раціон?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Наприклад:
Було:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Стало:
Раніше дієтолог Олена Кален розповіла, як просто і легко перейти на здорове харчування.