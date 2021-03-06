Масляна на порозі: рецепт незвичайних млинців від Євгена Клопотенко

Масляна починається 8 березня і триватиме цілий тиждень до початку Великого посту. Основною традиційною стравою на Масницю є млинці. Переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів свій рецепт млинців, який вас точно здивує.

"Сьогодні я поділюся рецептом млинців. Я розповім вам базовий рецепт і поділюся кількома секретами, як урізноманітнити звичайне тісто. А далі ви вже самі вирішуйте, яку начинку в них загортати", - написав Клопотенко.

Млинці ягідні, печінкові та з броколі

Інгредієнти:

1 л молока

4 шт. яєць

250 г борошна

2 ст. л. цукру

Щіпка солі

50 мл рослинної олії

Тісто для млинців

В молоко додаємо сіль, цукор, яйця і рослинну олію. Збиваємо до однорідної маси. Потім частинами, поступово додаємо борошно і збиваємо до отримання потрібної густоти.

Млинці з броколі

Готове тісто для млинців

200 г броколі, звареною на пару

20 г цедри апельсина

2 ст. л. овочевого бульйону

0,5 ст. л. цукру

Відварену броколі подрібнюємо в блендері з овочевим бульйоном до пюреобразного стану. Для смаку та аромату додаємо цукор і цедру апельсина. Додаємо суміш в тісто для млинців.

Ягідні млинці

Готове тісто для млинців

200 г заморожених ягід

1 паличка кориці

3 гвоздики

половинка груші

2 ст. л. цукру

1 ст. л. соку буряка

Ягоди розморозити та відварити у воді з корицею, цукром і гвоздикою. Додати до ягід грушу і варити ще 5 хвилин. Прибираємо грушу, спеції, а ягоди перетираємо через сито. Додаємо в готове тісто ягідний сироп і буряковий сік, доводимо тісто до потрібної консистенції.

Печінкові млинці

Готове тісто для млинців

250 г курячої печінки, вимоченої в молоці

1 яблуко

0,5 ст. л. цукру

0, 25 ст. л. меленого імбиру

Печінку разом з яблуками подрібнюємо в блендері. Додаємо імбир і трохи цукру. Добре перемішуємо. Отриману суміш змішати з тестом для млинців.

Євген Клопотенко розповів, як приготувати ідеальні млинці