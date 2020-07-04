"Пастки" правильного харчування: чому ви не худнете

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розписала можливі причини відсутності прогресу в схудненні

Допоможіть! Я все роблю правильно, але зовсім не худну. У чому причина? Нутриціолог Христина Шереметьєва на своїй сторінці в Instagram розглянула можливі причини того, що ви не худнете, навіть якщо начебто дотримуєтеся правильного харчування.

Отже, перевірте себе:

Я не їм цукор. Тільки натурпродукти!

Відмова від цукру – це здорово! Але мед, кленовий сироп, нектар агави, якими ми замінюємо цукор, містять у собі стільки ж калорій. І користі від цих підсолоджувачів ніякої. Виняток – мед. Рекомендую їсти його в невеликих кількостях. Двох чайних ложок в день, у першій половині дня буде достатньо.

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Я їм салати!

В овочах і зелені багато клітковини, вони добре втамовують голод. Але салат салату різний! Візьмемо хоча б салат «Цезар». У ньому на порцію приблизно 30г жирів і 400ккал.

Інгредієнти в салаті можуть бути і не дуже калорійними, але ось заправка може перетворити ваше овочеве блюдо в калорійну бомбу. Я рекомендую оливкова олія, лимонний сік і домашній йогурт. І стежте за розміром порцій.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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Я їм тільки «корисне»!

Припустимо ваш звичайний сніданок – бутерброд на 200ккал. А тут ви вирішили перейти на правильне харчування і їсте цільнозернові мюслі з фруктами і йогуртом, які в тандемі тягнуть вже більше 400-450 ккал.

Пам'ятаєте, «здорові» магазинні продукти часто містять багато цукру і зайвих жирів. Або готуйте їжу самі, або уважно читайте етикетки. Не дозволяйте маркетологам вводити вас в оману: не всі «корисне» дійсно корисно.

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Я намагаюся їсти більше фруктів!

Це добре, тільки якщо ми їмо їх цілком і помірно. Фрукти містять фруктозу, а це той же самий цукор (простий вуглевод) і на наш зайву вагу він впливає відповідно.

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Особливо варто відзначити свіжовичавлені соки. Коли ми їмо фрукти цілком, завдяки кожурке енергія повільніше потрапляє в кров, і у організму є трохи часу її витратити. А от соки такого ефекту не дають і енергія швидше йде в жир.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

І ще я байдужа до солодкого, але люблю випічку. Пам'ятаємо, будь-яка випічка - це теж цукор( в складі переважають моносахариди), нехай і не солодкий на смак. В пиріжку з капустою цукру буде дуже багато.

До речі, дієтолог Лора Філіппова розповіла, як вибрати максимально корисний хліб для тих, що худнуть.

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Автор: Lite