Лилия Ребрик поделилась рецептом легкого в приготовлении сырного пирога на Пасху

Актриса и ведущая программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Лилия Ребрик уже готовится к Пасхе. Празднование, говорит телезвезда, пройдет в тесном семейном кругу. Но оставить мужа и дочерей без вкусненького она не может. Лилия поделилась рецептом сладкого пирога, который любит готовить для родных. С таким десертом справятся даже начинающие кулинары.

«У нас есть традиция – на Пасху мы всегда ездили к моим родителям в Черновцы, – говорит Лилия Ребрик. – Учитывая обстоятельства, в этом году, конечно, такого путешествия не будет. К сожалению. Как и традиционного освящения пасхальной корзины. Но мы стараемся не грустить, воспринимаем этот период так, что его просто надо пережить».

Как и большинство украинцев, ведущая канала «Украина» проведет пасхальные праздники в тесном семейном кругу – вместе с мужем и дочками. А чтобы развлечь малышек, будут раскрашивать яйца к праздничному столу. Лилия любит радовать родных вкусной выпечкой и с радостью делится рецептом сырного пирога, который можно приготовить на Пасху.

Начинка: к 400 г творога (5% или 9% жирности) добавляем 3 яйца, 200 г сметаны (20% или 15%), 125 г сахара (можно меньше), 10 г ванилина, 1 столовую ложку картофельного крахмала. Все перемешиваем блендером и откладываем в сторону, начинка должна немного постоять.

Тесто: 250-300 г муки, 125 г сливочного масла, 100 г сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя и 50 г какао. Все растираем руками. Должна получиться мелкая мокрая крошка.

Берем форму, стелем пергаментную бумагу (ничем не смазываем), чуть больше половины теста высыпаем в форму, дальше заливаем начинкой и посыпаем сверху оставшимся тестом. Ставим в разогретую духовку на 180 градусов на 40 минут. Пирог готов!

Кстати, ранее Лилия Ребрик назвала топ-5 простых и натуральных красителя для пасхальных яиц.