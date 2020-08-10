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Легко и просто: действенные лайфхаки по подсчету калорий

Автор: Lite

Для похудения важно знать, сколько вы едите - в этом поможет подсчет калорий

На похудении нужно знать, СКОЛЬКО вы едите. Это важно, чтобы понять для себя на будущее, сколько энергии нужно вашему организму. А вот в дальнейшем уже, зная свою норму, подсчет вам не понадобится. АнтиПП нутрициолог и тренер Катерина поделилась лайфхаками по подсчету калорий, которые позволят делать это легко и просто.

1. Готовьте только самые ПРОСТЫЕ блюда, чтобы не заморачиваться с подсчетом.

Зачем сразу считать борщ или плов? Это сложные блюда, начните с простого. Гораздо проще, например, взять кусок курицы, запечь с любимыми специями в духовке и отдельно сварить картошку для гарнира.

Потом уже, когда будет опыт подсчета калорий, приготовите и более сложные блюда.

2. Обязательно купите антипригарку и кухонные весы.

ОЧЕНЬ нужные вещицы. Тут еще не помешала бы и мерная ложка-весы, на Алишке таких много.

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Иллюстративное фото (pexels.com)

3. В кафе также берите простые блюда, которые легко посчитать.

Чем меньше ингредиентов, тем проще. Некоторые заведения пишут состав и калорийность блюд в меню, а также вес порции.

Если нет-спросите у официанта, не стесняйся. И не берите соус или заправку к салатам, именно в них больше всего калорий.


4. Будьте аккуратны с напитками, жидкие калории очень незаметны - компоты, кисели, сладкая газировка. Лучше заменить их на простую воду, лучше без газа.

5. Если любите сладкий чай или кофе, то лучше использовать подсластители вместо сахара, мёда или сиропа. Например сукралозу, эритрит или стевию.



Иллюстративное фото (pexels.com)

6. Считайте отдельно добавки к кофе в виде сливок и молока.

И ЧТО, ТЕПЕРЬ ВСЕГДА СЧИТАТЬ КАЛОРИИ?

Вовсе нет....Однако если твоя цель не просто похудеть, а похудеть КАЧЕСТВЕННО, т.е чтобы не быть просто тощей, важно соблюдать баланс БЖУ.

А если ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННО, с красивой жопкой, животиком и рельефом, то нужен спорт.

Естественно, если вы до этого не следили за питанием вообще, а потом вдруг решили похудеть, исключив жирное, мучное и сладкое, конечно, вы похудеете.. Но ненадолго. На самом деле, ничего сложного в подсчете калорий нет. Сложно только на первый взгляд. Достаточно один раз сесть и разобраться. Разобраться, а не поглядеть 5 минут и бросить.

Ранее диетолог Татьяна Лакуста рассказала правду о необходимости включения первых блюд в меню.

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