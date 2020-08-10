Легко і просто: дієві лайфхаки по підрахунку калорій

Для схуднення важливо знати, скільки ви їсте - в цьому допоможе підрахунок калорій
На схудненні потрібно знати, СКІЛЬКИ ви їсте. Це важливо, щоб зрозуміти для себе на майбутнє, скільки енергії потрібно вашому організму. А ось надалі вже, знаючи свою норму, підрахунок вам не знадобиться. АнтиПП нутриціолог і тренер Катерина поділилася лайфхаками по підрахунку калорій, які дозволять робити це легко і просто.
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1. Готуйте тільки НАЙПРОСТІШІ страви, щоб не морочитися з підрахунком.
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Навіщо відразу рахувати борщ або плов? Це складні страви, почніть з простого. Набагато простіше, наприклад, взяти шматок курки, запекти з улюбленими спеціями в духовці і окремо зварити картоплю для гарніру.
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Потім вже, коли буде досвід підрахунку калорій, приготуєте і більш складні страви.
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2. Обов'язково купіть антипригарку і кухонні ваги.
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ДУЖЕ потрібні речі. Тут ще не завадила б і мірна ложка-ваги, на Алишке таких багато.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
3. У кафе також беріть прості страви, які легко порахувати.
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Чим менше інгредієнтів, тим простіше. Деякі заклади пишуть склад і калорійність страв, а також вага порції.
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Якщо ні-запитайте у офіціанта, не соромся. І не беріть соус або заправку до салатів, саме в них найбільше калорій.
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4. Будьте обережні з напоями, рідкі калорії дуже непомітні - компоти, киселі, солодка газована вода. Краще замінити їх на просту воду, краще без газу.
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5. Якщо любите солодкий чай або каву, то краще використовувати підсолоджувачі замість цукру, меду або сиропу. Наприклад сукралозу, еритрит або стевію.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
6. Рахуйте окремо добавки до кави у вигляді вершків і молока.
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І ЩО, ТЕПЕР ЗАВЖДИ РАХУВАТИ КАЛОРІЇ?
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Зовсім ні....Однак якщо твоя мета-не просто схуднути, а схуднути ЯКІСНО, тобто щоб не бути просто худою, важливо дотримуватися баланс БЖУ.
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А якщо ДУЖЕ ЯКІСНО, з красивою жопкою, животиком і рельєфом, то потрібен спорт.
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Природно, якщо ви до цього не стежили за харчуванням взагалі, а потім раптом вирішили схуднути, виключивши жирне, борошняне і солодке, звичайно, ви схуднете.. Але ненадовго. Насправді, нічого складного в підрахунку калорій немає. Складно лише на перший погляд. Достатньо один раз сісти і розібратися. Розібратися, а не подивитися 5 хвилин і кинути.
Раніше дієтолог Тетяна Лакуста розповіла правду про необхідність включення перших страв у меню.