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Легко і просто: дієві лайфхаки по підрахунку калорій

Автор: Lite

Для схуднення важливо знати, скільки ви їсте - в цьому допоможе підрахунок калорій

На схудненні потрібно знати, СКІЛЬКИ ви їсте. Це важливо, щоб зрозуміти для себе на майбутнє, скільки енергії потрібно вашому організму. А ось надалі вже, знаючи свою норму, підрахунок вам не знадобиться. АнтиПП нутриціолог і тренер Катерина поділилася лайфхаками по підрахунку калорій, які дозволять робити це легко і просто.

1. Готуйте тільки НАЙПРОСТІШІ страви, щоб не морочитися з підрахунком.

Навіщо відразу рахувати борщ або плов? Це складні страви, почніть з простого. Набагато простіше, наприклад, взяти шматок курки, запекти з улюбленими спеціями в духовці і окремо зварити картоплю для гарніру.

Потім вже, коли буде досвід підрахунку калорій, приготуєте і більш складні страви.

2. Обов'язково купіть антипригарку і кухонні ваги.

ДУЖЕ потрібні речі. Тут ще не завадила б і мірна ложка-ваги, на Алишке таких багато.

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Ілюстративне фото (pexels.com)

3. У кафе також беріть прості страви, які легко порахувати.

Чим менше інгредієнтів, тим простіше. Деякі заклади пишуть склад і калорійність страв, а також вага порції.

Якщо ні-запитайте у офіціанта, не соромся. І не беріть соус або заправку до салатів, саме в них найбільше калорій.


4. Будьте обережні з напоями, рідкі калорії дуже непомітні - компоти, киселі, солодка газована вода. Краще замінити їх на просту воду, краще без газу.

5. Якщо любите солодкий чай або каву, то краще використовувати підсолоджувачі замість цукру, меду або сиропу. Наприклад сукралозу, еритрит або стевію.



Ілюстративне фото (pexels.com)

6. Рахуйте окремо добавки до кави у вигляді вершків і молока.

І ЩО, ТЕПЕР ЗАВЖДИ РАХУВАТИ КАЛОРІЇ?

Зовсім ні....Однак якщо твоя мета-не просто схуднути, а схуднути ЯКІСНО, тобто щоб не бути просто худою, важливо дотримуватися баланс БЖУ.

А якщо ДУЖЕ ЯКІСНО, з красивою жопкою, животиком і рельєфом, то потрібен спорт.

Природно, якщо ви до цього не стежили за харчуванням взагалі, а потім раптом вирішили схуднути, виключивши жирне, борошняне і солодке, звичайно, ви схуднете.. Але ненадовго. Насправді, нічого складного в підрахунку калорій немає. Складно лише на перший погляд. Достатньо один раз сісти і розібратися. Розібратися, а не подивитися 5 хвилин і кинути.

Раніше дієтолог Тетяна Лакуста розповіла правду про необхідність включення перших страв у меню.

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