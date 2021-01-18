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Крещенский Святвечер: эти блюда должны быть на каждом столе сегодня

Автор: Анна Шиканова

Праздник Крещения Господнего православные отмечают ежегодно 19 января. Накануне у верующих проходит Крещенский Сочельник (Второй Святвечер). Этот праздничный ужин называют голодной или бедной кутьей, так как до первой звезды принято соблюдать строгий пост.

На ужин обычно готовят 7 постных блюд. На самом деле их может быть больше или меньше, но количество должно быть непарным. Что должно стоять в Крещенский Сочельник на столах – читайте на Lite.

В течение дня верующие соблюдают строгий пост и ничего не едят. Праздничный ужин обычно начинают со свяченой воды, после нее – кутью из зерен, меда, орехов, мака и изюма. Запивают узваром.

После первой звезды вся семья садится за стол, на котором должны стоять только постные блюда. Разнообразие мясных и других деликатесов разрешается на столах уже 19 января, в праздник Крещения.

  • Голодная кутя
  • Узвар
  • Постный борщ с ушками
  • Гречневые блины
  • Постные голубцы
  • Постные вареники
  • Грибная подлива
  • Салат из свеклы и чернослива
  • Винегрет
  • Капустняк
  • Запеченные яблоки
  • Пампушки
  • Вишневый кисель

Как рассказал победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко, кутья на праздничном столе должна быть обязательно. Он дал свой рецепт этого блюда.

  • Пшеница – 1 стакан
  • Вода – 4 стакана
  • Сливочное масло – 50 г
  • Мед – 2-3 ст. ложки
  • Мак – 2-3 ст. ложки
  • Грецкие орехи – горсть
  • Курага – 100 г
  • Изюм – 1 горсть
  • Лимон – 1 шт. (цедра и сок)
  • Корень имбиря – 1 см

Пшеницу (1 стакан) залейте 4 стаканами воды на ночь для набухания. Утром слейте воду и залейте новыми 4 стаканами воды. Варите на небольшом огне 1 час до готовности. Если после того, как пшеница будет полностью готова, останется немного воды, то ее нужно слить.

Еще в теплую кашу добавьте 50 г сливочного масла, так вкус пшеницы получится более насыщенным.

Курагу (100 г) нарежьте небольшими кубиками. Если у вас очень твердая курага, можете ее предварительно запарить в кипятке в течение 5 минут.

Добавьте в кашу нарезанную кубиками курагу и горсть изюма. Затем добавьте мак (2 ст. л.) и 1 см корня имбиря, натертого на мелкой терке.

Добавьте горсть рубленых грецких орехов и перемешайте кашу, чтобы все компоненты равномерно распределились.

Лимон (1 шт.) хорошо помойте и обсушите. Натрите цедру лимона на мелкой терке. Добавьте в кутью 2-3 ст. л. меда и натертую цедру лимона.

Добавьте 1-2 ст. л. лимонного сока и еще раз хорошо перемешайте. Оставьте кутью минимум на 2 часа в холодильнике, чтобы она настоялась.

Также на своем YouTube канале Клопотенко поделился очень простым рецептом праздничных пончиков, которые можно подавать, как к первому блюду, так и отдельно.

Ингредиенты на 12 пончиков:

  • 400-450 г муки
  • 250 мл молока
  • 100 г мягкого сливочного масла или растительного масла
  • 10 г сухих дрожжей
  • 1 ст. л. сахара
  • ½ ч. л. соли

Для чесночной заправки:

  • 2-3 зубчика чеснока
  • 5-6 веточек укропа
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. уксуса
  • соль, перец

Для грибной заправки:

  • 300 г шампиньонов
  • 1 луковица
  • 2-3 ст. л. растительного масла
  • 200 мл сливок любой жирности
  • 40-50 г твердого сыра
  • соль, перец

Для сладкой заправки:

  • 150 г сахара
  • 40 мл воды
  • 40 мл коньяка, рома или виски

В муку добавьте сухие дрожжи, соль и сахар и хорошенько перемешайте. Добавьте теплое молоко и мягкое сливочное масло (или растительное, если хотите получить постные пончики).

Замесите очень эластичное тесто, которое не должно липнуть к рукам. Если есть необходимость – слегка подсыпьте стол мукой. Но не забивайте тесто, чтобы оно не было слишком тугим.

Оставьте тесто в теплом месте под полотенцем или пищевой пленкой на 40-45 минут для подъема. Тесто за это время должно увеличиться в 2-3 раза.

Обомните тесто и сформируйте 12 пончиков. Аккуратно разложите их по форме, предварительно смазанной растительным маслом или сливочным маслом. Оставьте для расстойки на 30 минут.

Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов в течение 25-30 минут.

Заправка с чесноком к пончикам

Тем временем приготовьте заправки. Для первой из них мелко порубите зелень укропа и чеснок. Соедините эти ароматные составляющие и добавьте соль, перец, уксус и растительное масло. Щедро полейте этой заправкой пампушки еще горячими, чтобы они пропитались ароматами.

Как приготовить мачанку

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Для второй заправки порубите мелко шампиньоны и лук. Обжарьте лук на сковороде с небольшим количеством растительного масла до прозрачности. Добавьте шампиньоны и дайте полностью испариться лишней влаге. Добавьте сливки и тушите 2-3 минуты. Добавьте соль и перец по вкусу, и добавьте сыр, предварительно натерев его на терке. Пусть сыр расплавится в массе и подавайте эту заправку к пончикам.

Рецепт сладкой заправки к пончикам

Для сладкой заправки сварите сироп из воды и сахара. Добавьте крепкий алкоголь по своему выбору - коньяк, ром или виски. Полейте сиропом пончики и подавайте их в качестве десерта.

Напомним, ранее мы писали о том, что нужно делать в Крещенский Святвечер, чтобы запастись счастьем на весь год.

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