Водохресний Святвечір: ці страви повинні бути на кожному столі сьогодні

Свято Хрещення Господнього православні відзначають щорічно 19 січня. Напередодні у вірян проходить Водохресний Святвечір (Другий Святвечір). Цю святкову вечерю називають голодною або бідної кутею, бо до першої зірки заведено дотримуватися строгого посту.

На вечерю зазвичай готують 7 пісних страв. Насправді їх може бути більше або менше, але кількість повинна бути непарною. Що повинно стояти в Водохресний Святвечір на столах – читайте на Lite.

Протягом дня віряни дотримуються суворого посту і нічого не їдять. Святкову вечерю зазвичай починають зі свяченої води, після неї – кутю з зерен, меду, горіхів, маку, родзинок. Запивають узваром.

Після першої зірки вся родина сідає за стіл, на якому повинні стояти тільки пісні страви. Різноманітність м'ясних та інших делікатесів дозволяється на столах вже 19 січня, у свято Водохреща.

Голодна кутя

Узвар

Пісний борщ з вушками

Гречані млинці

Пісні голубці

Пісні вареники

Грибна підлива

Салат з буряка та чорносливу

Вінегрет

Капусняк

Запечені яблука

Пампушки

Вишневий кисіль

Як розповів переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко, кутя на святковому столі повинна бути обов'язково. Він дав свій рецепт цієї страви.

Пшениця – 1 склянку

Вода – 4 склянки

масло – 50 г

Мед – 2-3 ст. ложки

Мак – 2-3 ст. ложки

Волоські горіхи – жменя

Курага – 100 г

Родзинки – 1 жменя

Лимон – 1 шт. (цедра і сік)

Корінь імбиру – 1 см

Пшеницю (1 склянка) залийте 4 склянками води на ніч для набухання. Вранці злити воду і залийте новими 4 склянками води. Варіть на невеликому вогні 1 годину до готовності. Якщо після того, як пшениця буде повністю готова, залишиться трохи води, то її потрібно злити.

Ще в теплу кашу додайте 50 г вершкового масла, так смак пшениці вийде більш насиченим.

Курагу (100 г) наріжте невеликими кубиками. Якщо у вас дуже тверда курага, можете її попередньо запарити в окропі протягом 5 хвилин.

Додайте в кашу нарізану кубиками курагу і жменю родзинок. Потім додайте мак (2 ст. л.) і 1 см кореня імбиру, натертого на дрібній тертці.

Додайте жменю рубаних волоських горіхів і перемішайте кашу, щоб всі компоненти рівномірно розподілилися.

Лимон (1 шт.) добре помийте та обсушіть. Натріть цедру лимона на дрібній тертці. Додайте в кутю 2-3 ст. л. меду і натерту цедру лимона.

Додайте 1-2 ст. л. лимонного соку і ще раз добре перемішайте. Залиште кутю мінімум на 2 години в холодильнику, щоб вона настоялася.

Також на своєму YouTube каналі Клопотенко поділився дуже простим рецептом святкових пампушок, які можна подавати, як до першого блюда, так і окремо.

Інгредієнти на 12 пампушок:

400-450 г борошна

250 мл молока

100 г м'якого вершкового масла або рослинної олії

10 г сухих дріжджів

1 ст. л. цукру

½ ч. л. солі

Для часникової заправки:

2-3 зубчики часнику

5-6 гілочок кропу

2 ст. л. рослинної олії

1 ст. л. оцту

сіль, перець

Для грибної заправки:

300 г печериць

1 цибулина

2-3 ст. л. рослинної олії

200 мл вершків будь-якої жирності

40-50 г твердого сиру

сіль, перець

Для солодкої заправки:

150 г цукру

40 мл води

40 мл коньяку, рому або віскі

У борошно додайте сухі дріжджі, сіль і цукор і гарненько перемішайте. Додайте тепле молоко і м'яке вершкове масло (або рослинне, якщо хочете отримати пісні пампушки).

Замісіть дуже еластичне тісто, яке не повинно липнути до рук. Якщо є необхідність – злегка підсипте стіл борошном. Але не забивайте тісто, щоб воно не було надто тугим.

Залиште тісто в теплому місці під рушником або харчовою плівкою на 40-45 хвилин для підйому. Тісто за цей час має збільшитися у 2-3 рази.

Обімніть тісто і сформуйте 12 пончиків. Акуратно розкладіть їх по формі, попередньо змазаній рослинною олією або вершковим маслом. Залиште для вистоювання на 30 хвилин.

Випікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів протягом 25-30 хвилин.

Заправка з часником до пампушок

Тим часом приготуйте заправку. Для першої з них дрібно порубаєте зелень кропу і часник. З'єднайте ці ароматні складові та додайте сіль, перець, оцет і рослинну олію. Щедро полийте цією заправкою пампушки ще гарячими, щоб вони просочилися ароматами.

Як приготувати мачанку

Для другої заправки порубаєте дрібно печериці та цибулю. Обсмажте цибулю на сковороді з невеликою кількістю рослинної олії до прозорості. Додайте шампіньйони та дайте повністю випаруватися зайвій волозі. Додайте вершки та тушкуйте 2-3 хвилини. Додайте сіль і перець до свого смаку, додайте сир, попередньо натерши його на тертці. Нехай сир розплавиться в масі та подавайте цю заправку пампушок.

Рецепт солодкої заправки до пампушок

Для солодкої заправки зваріть сироп з води та цукру. Додайте міцний алкоголь за своїм вибором - коньяк, ром чи віскі. Полийте сиропом пончики та подавайте їх в якості десерту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що потрібно робити у Водохресний Святвечір, щоб запастися щастям на весь рік.