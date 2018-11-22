Крем-суп з цвітної капусти з рибою: смачний і ситний обід
Фото: (pixabay.com)
Також у страву додається оливкова олія
Відома українська дієтолог Світлана Фус поділилася корисним рецептом крем-супу з цвітної капусти з рибою і оливковою олією, який не тільки смачно наситить, але також і добре зміцнить здоров'я. Відповідний пост опублікований в Facebook.
"Кольорова капуста в якості основи для крем-супу використовується частіше, ніж її білокачанна родичка. Інгредієнти для такого супу можуть змінюватись, але найчастіше на додаток до неї йдуть картопля, морква, вершки і оливкова олія", - зазначила дієтолог.
Фото: (facebook.com/svetlanafus)
Крем-суп з цвітної капусти з рибою і оливковою олією, інгрідієнти:
- цвітна капуста - 400 г
- морква - 100 г
- цибуля ріпчаста - 50 г
- часник - 20 г
- вершки 10% - 100 мл
- оливкова олія - 5 г
- вода - 100 мл
- сіль - 5 г
- перець - 1 г
- філе будь-якої риби - 40 г
- проростки і міні-шпинат для прикраси
Крем-суп з цвітної капусти з рибою і оливковою олією, спосіб приготування:
- Почистити цибулю, моркву, часник і довільно нарізати.
- Викласти всі нарізані інгредієнти в каструлю, потомити на олії, в кінці додати розділену на суцвіття капусту.
- Залити вміст каструлі вершками, водою і варити до готовності.
- Подрібнити все блендером до однорідної консистенції, після чого посолити і поперчити.
- Філе риби відварити до готовності
- Викласти філе на тарілку, залити супом, потім додати краплю олії.
- Прикрасити проростками і міні-шпинатом.
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Відео: РБК-Україна