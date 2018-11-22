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Крем-суп з цвітної капусти з рибою: смачний і ситний обід

Lite » Їжа 22.11.2018 - 19:03
Крем-суп з цвітної капусти з рибою: смачний і ситний обід
Фото: (pixabay.com)

Також у страву додається оливкова олія

Відома українська дієтолог Світлана Фус поділилася корисним рецептом крем-супу з цвітної капусти з рибою і оливковою олією, який не тільки смачно наситить, але також і добре зміцнить здоров'я. Відповідний пост опублікований в Facebook.

"Кольорова капуста в якості основи для крем-супу використовується частіше, ніж її білокачанна родичка. Інгредієнти для такого супу можуть змінюватись, але найчастіше на додаток до неї йдуть картопля, морква, вершки і оливкова олія", - зазначила дієтолог.

Крем-суп з цвітної капусти з рибою: смачний і ситний обідФото: (facebook.com/svetlanafus)

Крем-суп з цвітної капусти з рибою і оливковою олією, інгрідієнти:

  • цвітна капуста - 400 г
  • морква - 100 г
  • цибуля ріпчаста - 50 г
  • часник - 20 г
  • вершки 10% - 100 мл
  • оливкова олія - 5 г
  • вода - 100 мл
  • сіль - 5 г
  • перець - 1 г
  • філе будь-якої риби - 40 г
  • проростки і міні-шпинат для прикраси

Крем-суп з цвітної капусти з рибою і оливковою олією, спосіб приготування:

  1. Почистити цибулю, моркву, часник і довільно нарізати.
  2. Викласти всі нарізані інгредієнти в каструлю, потомити на олії, в кінці додати розділену на суцвіття капусту.
  3. Залити вміст каструлі вершками, водою і варити до готовності.
  4. Подрібнити все блендером до однорідної консистенції, після чого посолити і поперчити.
  5. Філе риби відварити до готовності
  6. Викласти філе на тарілку, залити супом, потім додати краплю олії.
  7. Прикрасити проростками і міні-шпинатом.

Також доповніть свій сніданок або обід шпинатно-яєчною запіканкою, яку можна приготувати без борошна і масла! Рецептом корисної страви поділився український дієтолог Андрій Маковецький.

На десерт можете приготувати італійське печиво біскотті, до складу якого також входять різні горішки.

Відео: РБК-Україна

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