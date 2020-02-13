Красный бархат: "Ревизор" Юлия Панкова поделилась фирменным десертом ко Дню влюбленных

Уже завтра, 14 февраля, самый романтичный праздник года – День святого Валентина. Мы уверены, что кондитерский шедевр «Красный бархат» от ведущей «Ревизора» станет ярким дополнением для празднования. Так, ведущая «Ревизора» на Новом канале, кулинар Юлия Панкова уже начала готовить этот романтический десерт для своего мужа.

– День всех влюбленных мы будем праздновать дома, – рассказывает Юля. – Устроим романтический ужин и будем наслаждаться нашей любовью. А еще – лакомиться моим десертом «Красный бархат». Он будет ярко-красного цвета снаружи, а внутри скрывать шоколад. Его вкус – это безусловный шедевр.

Ингредиенты для теста:

65 г – пшеничной муки

49 г – миндальной муки

10 г – какао

190 г – яиц

90 г – желтков

115 г – белков

165 г – сахара

35 г – красного пищевого красителя

Ингредиенты для крема:

100 г – сливочного масла (82,5%)

200 г – сахарной пудры

300 г – сливочного сыра

1 ст. л. – экстракта ванили

Приготовление:

В глубокой посуде смешайте сухие ингредиенты: пшеничную муку, миндальную муку, какао.

Отдельно смешайте белки и 35 г сахара и начните взбивать миксером, постепенно повышая скорость. Масса должна держать форму.

В другом сосуде соедините 190 г яиц, 90 г желтков и 165 г сахара. Взбейте все миксером. Масса должна увеличиться в объеме в 3-4 раза. Во время взбивания добавьте на глаз красный краситель, в зависимости от того, какой цвет вы хотите получить. Взбивайте до пены, чтобы масса плавно стекала с венчика и буквально образовывала ленту. Затем частями просейте сюда все сухие ингредиенты. И перемешайте их осторожно лопаткой, следите, чтобы они не остались на дне. Сюда же добавьте предварительно смешанную массу из белков и сахара. Все тщательно перемешайте.

Следующий этап: постелите на противень пергамент и выложите примерно половину теста. Распределите его по всей поверхности. Толщина теста должна составлять 5-6 мм. При выпечке увеличится до 6-7 мм. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем 10-12 минут. Когда корж будет готов, перенесите его на стол и накройте пищевой пленкой. Опять постелите пергамент и испеките второй корж.

Приготовление крема: 100 г холодного масла порежьте на кубики 5-9 мм и добавьте к нему 100 г сахарной пудры. Взбейте это все до однородной массы пасты. Сюда же добавьте ванилин и 300 г сыра. Доведите всю массу до однородности.

100 г холодного масла порежьте на кубики 5-9 мм и добавьте к нему 100 г сахарной пудры. Взбейте это все до однородной массы пасты. Сюда же добавьте ванилин и 300 г сыра. Доведите всю массу до однородности. Когда оба коржа остынут, переверните их. Осторожно отделите пергамент. Далее распределите половину крема на один корж, а другую часть на другой. Слой крема должен быть 3-4 мм. Затем каждый корж разделите ножом на четыре узкие полоски. Возьмите любую цилиндрическую форму диаметром 6-7 см. Оберните ее пергаментом. Одну полоску лепешки оберните вокруг формы. Оборачивайте стороной без крема. Должен сформироваться рулет. Достаньте форму и поставьте десерт в холодильник.

Подавайте торт на белом блюде. Украсить можно тертым белым шоколадом.

– «Красный бархат» готов! Здесь все о любви и страсти: яркий цвет, необычная форма и небольшой секрет, помните – шоколадное послевкусие, – интригует ведущая Нового канала.

Напомним, ранее ведущая «Ревизора» Юлия Панкова рассказала о своей диете. К примеру, она не ест красное мясо и картошку.