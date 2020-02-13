Червоний оксамит: "Ревізор" Юлія Панкова поділилася фірмовим десертом до Дня закоханих

Вже завтра, 14 лютого, найромантичніше свято року – День святого Валентина. Ми впевнені, що кондитерський шедевр «Червоний оксамит» від ведучої «Ревізора» стане яскравим доповненням для святкування. Так, ведуча «Ревізора» на Новому каналі, кулінар Юлія Панкова вже почала готувати цей романтичний десерт для свого чоловіка.

– День усіх закоханих ми святкуватимемо вдома, – розповідає Юля. – Влаштуємо романтичну вечерю і будемо насолоджуватись нашим коханням. А ще смакуватимемо мій десерт «Червоний оксамит». Він буде яскраво-червоного кольору зовні, а всередині приховуватиме шоколад. Говорячи про його смак – це безумовний шедевр.

Інгредієнти для тіста:

65 г – пшеничного борошна

49 г – мигдалевого борошна

10 г – какао

190 г – яєць

90 г – жовтків

115 г – білків

165 г – цукру

35 г – червоного харчового барвника

Інгредієнти для крему:

100 г – вершкового масла (82,5%)

200 г– цукрової пудри

300 г – вершкового сиру

1 ст. л. – екстракту ванілі

Приготування:

У глибокій посудині змішайте сухі інгредієнти: пшеничне борошно, мигдалеве борошно, какао.

Окремо змішайте білки та 35 г цукру і почніть це збивати міксером, поступово підвищуючи швидкість. Маса повинна тримати форму.

В іншій посудині з’єднайте 190 г яєць, 90 г жовтків і 165 г цукру. Збийте все міксером. Маса має збільшитись в об’ємі в 3-4 рази. Під час збивання додайте на око червоний барвник, залежно від того, який колір ви хочете отримати. Збивайте до піни, щоб маса плавно стікала з вінчика і буквально утворювала стрічку. Потім частинами просійте сюди всі сухі інгредієнти. І перемішайте їх обережно лопаткою, слідкуйте, щоб вони не залишилися на дні. Сюди ж додайте попередньо змішану масу із білків та цукру. Все ретельно змішайте.

Наступний етап: постеліть на деко пергамент і викладіть приблизно половину тіста. Розподіліть його по всій площині. Товщина тіста має бути 5-6 мм. При випіканні збільшиться до 6-7 мм. Ставимо в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікаємо 10-12 хвилин. Коли корж буде готовий, перенесіть його на стіл і накрийте харчовою плівкою. Знову постеліть пергамент і спечіть другий корж.

Приготування крему: 100 г холодного масла поріжте на кубики 5-9 мм і додайте до нього 100 г цукрової пудри. Збийте це все до однорідної маси. Сюди ж додайте ванілін і 300 г сиру. Доведіть усю масу до однорідності.

Коли обидва коржі вистигнуть, переверніть їх. Обережно відокремте пергамент. Далі розподіліть половину крему на один корж, а іншу частину на другий. Шар крему має бути 3-4 мм. Потім кожен корж поділіть ножем на чотири вузькі частини. Візьміть будь-яку циліндричну форму діаметром 6-7 см. Оберніть її пергаментом. Одну смужку коржа оберніть навколо форми. Починайте обгортати стороною без крему. Має сформуватись рулет. Дістаньте форму і поставте десерт у холодильник.

Подавайте десерт на білому блюді. Прикрасити можна тертим білим шоколадом.

– «Червоний оксамит» готовий! Тут все про кохання і пристрасть: яскравий колір, незвична форма і невеликий секрет, пам’ятаєте – шоколадний післясмак, – інтригує ведуча Нового каналу.

Нагадаємо, раніше ведуча «Ревізора» Юлія Панкова розповіла про свою дієту. Наприклад, вона не їсть червоне м'ясо і картоплю.