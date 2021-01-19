Клопотенко рассказал, как сделать паштет из печени: такого вы еще не пробовали

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко предлагает вам приготовить потрясающе-нежный паштет из говяжьей печени. Он отлично подойдет в качестве завтрака со свежим хлебом.
"Обожаю паштеты и все, что с ними связано. Поэтому сегодня хочу поделиться с вами крутым рецептом паштета из говяжьей печени. Паштет по этому рецепту получится невероятно нежным, такого вы еще точно не пробовали", - описал рецепт Клопотенко на YouTube-канале.
Ингредиенты для приготовления печеночного паштета дома
400-450 г говяжьей печени
5 луковиц
2 зубчика чеснока
150 г сливочного масла
(+50 г для обжаривания лука)
50 г сухого красного вина
1 лимон (сок одного лимона + 1 ст. л. для конфитюра)
соль
перец
Несколько ломтиков багета (для подачи)
Пошаговый рецепт приготовления
Печень (400-450 г) очистите от пленок и нарежьте одинаковыми кусочками на 3-4 части. Оберните каждый кусочек печени пищевой пленкой достаточно герметично и плотно, чтобы внутрь не попадала вода. Вскипятите в кастрюле воду. Подождите 5-7 минут после закипания и положите кусочки печени в воду, накройте крышкой. Оставьте на час. За это время печень должна приготовиться в импровизированной технике су-вид.
Снимите пленку и разрежьте печень. Если она приготовилась и имеет ровный серо-розовый цвет без крови - приступайте к следующему шагу. Если по вашему мнению печень еще не приготовилась, то снова оберните ее пищевой пленкой и снова залейте водой. Лук (5 шт.) Нарежьте полукольцами. Чеснок (2 зубчика) раздавите плоской стороной ножа. Положите на сковороду с 50 г сливочного масла до прозрачности и мягкости примерно 10 минут.
Влейте 50 г вина и выпаривайте алкоголь в течение 10 минут, периодически помешивая содержимое сковороды. Печень нарежьте более мелкими кусочками и переложите в чашу блендера или фуд-процессора. Туда же переложите большую часть лука, примерно ¾. Добавьте 150 г мягкого сливочного масла и доведите вкус соком 1 лимона, солью и перцем. Перебить до состояния гладкого и равномерного паштета.
Немного охладите в холодильнике для стабилизации консистенции. К оставшемуся на сковороде луку добавьте 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. лимонного сока, протушите до растворения сахара. Подавайте паштет из печени с ломтиками хрустящего багета и луковым конфитюром, посыпьте 2 ст. л. рубленых грецких орехов.
Клопотенко представил рецепт паштета
Как мы писали ранее, Клопотенко представил самый популярный рецепт 2020 года среди украинцев.