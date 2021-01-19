Клопотенко розповів, як зробити паштет з печінки: такого ви ще не пробували

Клопотенко дав рецепт паштету з печінки (фото: facebook com yuliagoryn)

Відомий український кулінар Євген Клопотенко пропонує вам приготувати приголомшливо-ніжний паштет з яловичої печінки. Він відмінно підійде в якості сніданку зі свіжим хлібом.

"Обожнюю паштети і все, що з ними пов'язано. Тому сьогодні хочу поділитися з вами крутим рецепт паштету з яловичої печінки. Паштет по цьому рецепту вийде неймовірно ніжним, такого ви ще точно не пробували", - описав рецепт Клопотенко на YouTube-каналі.

Інгредієнти для приготування печінкового паштету будинку

400-450 г яловичої печінки

5 цибулин

2 зубчики часнику

150 г вершкового масла

(+50 г для обсмажування цибулі)

50 г сухого червоного вина

1 лимон (сік одного лимона + 1 ст. л. для конфітюру)

сіль

перець

Кілька скибочок багета (для подачі)

Покроковий рецепт приготування

Печінка (400-450 г) очистіть від плівок і нарізати однаковими шматочками на 3-4 частини. Оберніть кожен шматочок печінки харчовою плівкою досить герметично і щільно, щоб всередину не потрапляла вода. Закип'ятіть в каструлі воду. Почекайте 5-7 хвилин після закипання і покладіть шматочки печінки в воду, накрийте кришкою. Залиште на годину. За цей час печінка повинна приготуватися в імпровізованій техніці су-від.

Зніміть плівку і розріжте печінку. Якщо вона приготувалася і має рівний сіро-рожевий колір без крові - приступайте до наступного кроку. Якщо на вашу думку печінка ще не приготувалася, то знову обернути її харчовою плівкою і знову залийте водою. Цибуля (5 шт.) Наріжте півкільцями. Часник (2 зубчики) роздушіть плоскою стороною ножа. Покладіть на сковороду з 50 г вершкового масла до прозорості і м'якості, приблизно 10 хвилин.

Влийте 50 г вина і випаровуйте алкоголь протягом 10 хвилин, періодично помішуючи вміст сковороди. Печінка наріжте дрібними шматочками і покладіть в чашу блендера або фуд-процесора. Туди ж перекладіть більшу частину цибулі, приблизно ¾. Додайте 150 г м'якого вершкового масла і доведіть смак соком 1 лимона, сіллю і перцем. Перебити до гладкого стану і рівномірного паштету.

Трохи охолодіть в холодильнику для стабілізації консистенції. До цибулі додайте 2 ст. л. цукру, 1 ст. л. лимонного соку, протушкувати до розчинення цукру. Подавайте паштет з печінки з шматочками хрусткого багета і цибульним конфітюром, посипте 2 ст. л. рубаних волоських горіхів.

Клопотенко представив рецепт паштету

Як ми писали раніше, Клопотенко представив найпопулярніший рецепт 2020 року серед українців.