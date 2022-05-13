Клопотенко показал, как готовить вкуснейший вафельный торт с секретным ингредиентом

"Будем готовить кое-что очень сладкое, вязко-нежное и масткое. Так, чтобы замазать вкусом все те дыры, которые сейчас есть в вашей душе..."- написал Клопотенко.

Он предлагает смазывать вафельные коржи вареной сгущенкой, сливочным маслом и вишневым вареньем.

Рецепт вкусного вафельного торта

Вафли можно взять готовые в ближайшем супермаркете.

Вишневое варенье. Его вы можете сделать сами, чтобы контролировать количество сахара, а можете взять готовое.

"Вишни здесь для кислинки. Если вы не хотите морочить голову с вареньем, то просто выжмите в сгущенку сок лимона", - говорит Евгений.

Вафельный торт по рецепту Клопотенко (instagram.com/klopotenko)

А если готовы повозиться, то возьмите 200 г вишен без костей, добавьте 100 г сахара, перемешайте и варите на медленном огне 20 минут.

Затем перебейте блендером, дайте еще повариться на медленном огне и оставьте остывать.

В миске совместите банку вареной сгущенки, 200 г размягченного сливочного масла и перемешайте до однородности.

"В идеале, если есть, то блендером с насадкой в виде венчика", - советует кулинар.

Вафельный торт по рецепту Клопотенко (instagram.com/klopotenko)

Вафли смазываем поочередно смесью сгущенки и масла и вареньем.

Последний слой замазывайте сгущенно-масляной смесью и охватывайте ею все стороны. Сверху, по желанию - грецкие орехи, чтобы "хрустело".

Вафельный торт по рецепту Клопотенко (instagram.com/klopotenko)

"Все. В идеале, конечно, дать тому торту настояться и пропитаться вкусами, но когда вообще кто-то выдерживал? Вот у вас есть андруты. Оно даже звучит так, будто это приготовила бабушка, которая любит вас больше за весь мир. Желаю вам почувствовать тепло и любовь. Цем", - написал Клопотенко.