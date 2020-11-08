Кладезь витаминов: как выбрать растительное молоко и почему оно полезно

Растительное молоко становится все более популярным продуктом. Так стоит ли его употреблять в пищу и в чем его ценность, рассказала в Instagram диетолог Ольга Безугла.

Растительное молоко – это вкусная и полезная альтернатива коровьему или козьему молоку. Топ самых популярных видов:

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Кокосовое молоко содержит в своем составе 24 аминокислоты и не уступает по количеству кальция коровьему, тут же Омега 3, 6 и 9, витамины группы В, С, А, РР, Е, К, натрий, селен, цинк, магний, железо, фосфор, медь, натрий, марганец. Что это для нас? Плюс к здоровью сердечно-сосудистой системы, работе ЖКТ, мозга, стабилизации сахара в крови. Это хороший жиросодержащий продукт.



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Не уступает по своим ценным качествам миндальное молоко. Стакан такого молока утром даст заряд энергией и витаминами на целый день. Тут витамины С, А, Д, витамины группы В.

200мл напитка полностью покроют дневную потребность организма в витамине Е. Также содержит: калий, кальций, магний, натрий, фосфор, фтор, медь, цинк, железо и даже 2 мкг йода.

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Почему даже? Потому что это единственная "ахиллесова пята" любого растительного молока – низкое содержание йода по сравнению с молоком животного происхождения.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Овсяное молоко имеет прекрасный состав и может вполне стать хорошей альтернативой для тех, у кого есть аллергические реакции на орехи, но, есть несколько моментов:

мало белка и больше углеводов и это обязательно нужно учитывать тем, кто стремится снизить/удерживать вес;

не подходит диабетикам и конечно тем, кто страдает непереносимостью глютена;

меньше кальция, чем в других видах растительного молока.

Гречишное молоко отличный источник фосфора. Один стакан=121% от суточной нормы. Содержит витамины группы В, Р, кальций, железо. Пить его можно, если вы не боитесь лишних углеводов и не имеете противопоказаний по здоровью, как к примеру, дисбактериоз или ферментная недостаточность.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

И соевое молоко. Пить его стали еще более 2-х тысяч лет тому назад в Китае, так что молоко с историей и богатым составом. Содержит витамины группы В, РР, Е, микро-и макроэлементы, фолиевую кислоту, способный поддерживать молодость и здоровье.

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