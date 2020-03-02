Какой коньяк бьёт рекорды по количеству повторных покупок?

Коньяк "Довбуш Карпатський"

73% из опрошенных – покупают «Довбуш» повторно.

Осенью прошлого года на полках украинских магазинов появился новый коньяк «Довбуш Карпатський». Разработчики, затаив дыхание, ждали результатов первых продаж и отзывов потребителей. И вот спустя два месяца независимое исследование компании «Инмарк» смогло дать долгожданный ответ на вопрос: зажег ли «Довбуш» огонь в душах украинцев? 73% из опрошенных – покупают «Довбуш» повторно.

Анатолий Грищенко, покупатель коньяка «Довбуш Карпатський»: «Я всегда стараюсь пробовать новинки, иногда можно наткнуться на что-то очень интересное так и с этим «Довбушем» вышло. Сразу привлекла сама бутылка, ну, и название - сразу понятно, что коньяк наш украинский, ну, и взял попробовать. Описать? Как по мне, за него не будет стыдно в достойной компании и он подходит для большинства ситуаций и поводов. У него очень приятный аромат, богатый вкус, ну и легко пьется. Он мягкий и легкий сам по себе. А еще цена приятная, сложно найти достойный коньяк по приемлемой цене. Поэтому и беру его уже не первый раз».

Подобные отзывы должны особо греть душу создателей продукта, ведь задумка производителей не ограничивалась задачей снабдить продукт украинской айдентикой. «Довбуш Карпатский» должен был и стал истинно украинским коньяком, созданным украинцами для украинцев, которым можно гордиться, тем более в пользу этого факта свидетельствуютвпечатляющиецифры исследования.

Константин Корж, руководитель проекта, социолог компании «Інмарк»: «Мы опросили 1012 потребителей по всей Украине, респондентами стали люди, которые выбирали «Довбуш Карпатський» у полки в магазине. Так как продукт новый, мы в первую очередь хотели узнать откуда о нем узнали и что повлияло на то, что покупатель выбрал этот коньяк. Результаты были весьма впечатляющими, ведь 73% из опрошенных сказали, что уже покупали «Довбуш» и пришли за повторной покупкой. А это выводит на первый план качество и вкус самого продукта, а не только маркетинговый антураж. Должен признать, хотя мы проводим подобные исследования не первый год подобный результат доказывает, что продукт, как и обещает слоган – зажег огонь в душах потребителей».

Будем надеяться, этот огонь продолжит гореть и впредь, ведь производители действительно постарались выделить свой продукт наделив его массой особенностей и уникальных преимуществ.

Алексей Козаченко, главный технолог ТМ «Довбуш Карпатский»: «Коньяк «Довбуш» - создан по особой рецептуре карпатских специалистов, а в его производстве использованы лучшие спирты исключительно украинского винограда. Кроме этого выдерживается «Довбуш» в бочках произведенных украинскими бондарями из могучего карпатского дуба по специальной технологии».

Учитывая, что продукт «зашел» потребителю и спрос продолжает расти, производитель обещает пополнить коллекцию еще одной позицией. Всех тайн пока не раскрывают, но обещают удивить и порадовать еще больше. Напомним, что пока линейка коньяков «Довбуш Карпатський» включает 2 наименования: трех и пяти лет выдержки. И если вы еще не успели продегустировать новинку - сейчас самое время.