Які продукти прискорюють метаболізм: корисний список від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог перерахувала продукти, які допоможуть схуднути смачно і безпечно

Ключ до швидкого схуднення — прискорення метаболізму, а значить і спалювання енергії, на початкових етапах дієти та перешкоджання його гальмування на пізніх етапах. Та й в цілому швидкий обмін речовин знижує ймовірність набору зайвої ваги. Допомогти поліпшити і прискорити його можуть повсякденні натуральні продукти, списком яких поділилася дієтолог Ольга Шаєвська.

Їжа, яка прискорює метаболізм:



Білки:

Яйця – хороше джерело білка, який прискорює метаболізм

Молочна сироватка

Індичка без шкірки

Куряча грудка без шкірки

Арахісове масло

Нежирне м'ясо – свинина і яловичина

Лосось, сардини, тунець

Мигдаль, волоський горіх, кешью і арахіс – кілька штук на день

Бобові



Ілюстративне фото (pexels.com)

Овочі:

Шпинат

Капуста

Томати

Брокколі

Овочі з шкіркою темно-зеленого кольору

Селера

Стручковий перець, приміром, каеннский (червоний стручковий)



Фрукти і ягоди:

Малина та інші ягоди

Яблука

Персики

Апельсини

Грейпфрути

Лимони

Ілюстративне фото (pexels.com)

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Зернові:

Цільнозернові злаки

Вівсяна каша

Мюслі

Клітковина



Рідини:

Прохолодна вода

Зелений чай

Кави

Тепла вода з лимоном



Ілюстративне фото (pexels.com)

Масла:

Оливкова олія першого віджиму



Інші продукти:

Натуральний йогурт

Овочеві супи

Спеції

Нагадаємо, що раніше дієтолог Лора Філіппова розповіла про основи збалансованого і різноманітного здорового харчування.