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Які продукти прискорюють метаболізм: корисний список від дієтолога

Понеділок 17 серпня 2020 12:36
Які продукти прискорюють метаболізм: корисний список від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Дієтолог перерахувала продукти, які допоможуть схуднути смачно і безпечно

Ключ до швидкого схуднення — прискорення метаболізму, а значить і спалювання енергії, на початкових етапах дієти та перешкоджання його гальмування на пізніх етапах. Та й в цілому швидкий обмін речовин знижує ймовірність набору зайвої ваги. Допомогти поліпшити і прискорити його можуть повсякденні натуральні продукти, списком яких поділилася дієтолог Ольга Шаєвська.

Їжа, яка прискорює метаболізм:

Білки:

  • Яйця – хороше джерело білка, який прискорює метаболізм
  • Молочна сироватка
  • Індичка без шкірки
  • Куряча грудка без шкірки
  • Арахісове масло
  • Нежирне м'ясо – свинина і яловичина
  • Лосось, сардини, тунець
  • Мигдаль, волоський горіх, кешью і арахіс – кілька штук на день
  • Бобові

Які продукти прискорюють метаболізм: корисний список від дієтологаЯкі продукти прискорюють метаболізм: корисний список від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Овочі:

  • Шпинат
  • Капуста
  • Томати
  • Брокколі
  • Овочі з шкіркою темно-зеленого кольору
  • Селера
  • Стручковий перець, приміром, каеннский (червоний стручковий)


Фрукти і ягоди:

  • Малина та інші ягоди
  • Яблука
  • Персики
  • Апельсини
  • Грейпфрути
  • Лимони

Які продукти прискорюють метаболізм: корисний список від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

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Зернові:

  • Цільнозернові злаки
  • Вівсяна каша
  • Мюслі
  • Клітковина


Рідини:

  • Прохолодна вода
  • Зелений чай
  • Кави
  • Тепла вода з лимоном

Які продукти прискорюють метаболізм: корисний список від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Масла:

  • Оливкова олія першого віджиму


Інші продукти:

  • Натуральний йогурт
  • Овочеві супи
  • Спеції

Нагадаємо, що раніше дієтолог Лора Філіппова розповіла про основи збалансованого і різноманітного здорового харчування.

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