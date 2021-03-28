Известный кулинар поделился упрощенным и бюджетным вариантом легендарной котлеты по-киевски

Для приготовления куриных ножек а-ля "Котлета по-киевски" по рецепту ведущего канала "Украина" понадобятся:

Голени куриные - 4 шт.

Масло - 3 ст. л.

Вода - 250 мл

Чеснок - 2 зуб.

Розмарин - 2 вет.

Картофель - 3 шт.

Моцарелла - 200 г

Мука - 2 ст.л.

Яйцо - 2 шт.

Сухари панировочные - 100 г

Паприка молотая, горчица молотая, соль и перец

Пошаговый рецепт блюда

Картофель помыть и отправить в духовку запекаться. Тем временем можно приготовить голени. Поставить сковороду на огонь и добавить немного масла. Осторожно снять кожу с голеней. Отправить голени на разогретую сковороду и добавить один зубчик чеснока и веточку розмарина.

Упрощенный рецепт котлеты по-киевски (фото: скриншот)

Когда голени приобрели золотистый цвет, осторожно влить стакан воды и накрыть сковороду крышкой. Тушить курицу почти до готовности в течение 30-40 минут. Обобрать мясо, однако косточки выбрасывать не стоит. Измельчить мясо и пересыпать в отдельную миску.

Готовую картошку достать из духовки, очистить от кожуры и натереть. Смешать мясо с картофелем. Измельчить зелень и закинуть в начинку, посолить и поперчить. Натереть сыр и тоже добавить к начинке. Тщательно перемешать.

Кулинар Григорий Герман дал бюджетный рецепт котлеты по-киевски (фото: скриншот)

Для панировки муку смешать с паприкой и высыпать смесь в одну миску. В другой взбить два яйца. А в третью миску отправить панировочные сухари и сухую горчицу.

Упрощенный рецепт котлеты по-киевски (фото: скриншот)

Из фарша сформировать котлету, в середину которой вложить косточку. Окунуть в муку, яйца, а затем в панировочные сухари. Жарить во фритюре до готовности.

Рецепт бюджетного и простого варианта котлеты по-киевски (фото: скриншот)