Известный кулинар поделился упрощенным и бюджетным вариантом легендарной котлеты по-киевски

Котлета по-киевски считается одним из самых популярных украинских блюд во всем мире. Но в приготовлении это блюдо достаточно сложное, и, чтобы сделать его идеальным, нужно знать несколько важных секретов.
Но известный телекулинар Григорий Герман в программе "Ранок з Україною" рассказал, как приготовить очень похожее блюдо, только намного более простое - идеальной формы, на косточке, но со своим сюрпризом внутри.
Для приготовления куриных ножек а-ля "Котлета по-киевски" по рецепту ведущего канала "Украина" понадобятся:
Картофель помыть и отправить в духовку запекаться. Тем временем можно приготовить голени. Поставить сковороду на огонь и добавить немного масла. Осторожно снять кожу с голеней. Отправить голени на разогретую сковороду и добавить один зубчик чеснока и веточку розмарина.
Упрощенный рецепт котлеты по-киевски (фото: скриншот)
Когда голени приобрели золотистый цвет, осторожно влить стакан воды и накрыть сковороду крышкой. Тушить курицу почти до готовности в течение 30-40 минут. Обобрать мясо, однако косточки выбрасывать не стоит. Измельчить мясо и пересыпать в отдельную миску.
Готовую картошку достать из духовки, очистить от кожуры и натереть. Смешать мясо с картофелем. Измельчить зелень и закинуть в начинку, посолить и поперчить. Натереть сыр и тоже добавить к начинке. Тщательно перемешать.
Кулинар Григорий Герман дал бюджетный рецепт котлеты по-киевски (фото: скриншот)
Для панировки муку смешать с паприкой и высыпать смесь в одну миску. В другой взбить два яйца. А в третью миску отправить панировочные сухари и сухую горчицу.
Упрощенный рецепт котлеты по-киевски (фото: скриншот)
Из фарша сформировать котлету, в середину которой вложить косточку. Окунуть в муку, яйца, а затем в панировочные сухари. Жарить во фритюре до готовности.
Рецепт бюджетного и простого варианта котлеты по-киевски (фото: скриншот)
Напомним, недавно известный кулинар поделился рецептом простых блинов с секретным ингредиентом.