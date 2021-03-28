Відомий кулінар поділився спрощеним і бюджетним варіантом легендарної котлети по-київськи

Для приготування курячих ніжок а-ля "Котлета по-київськи" за рецептом ведучого каналу "Україна" знадобляться:

Гомілки курячі - 4 шт.

Олія - 3 ст. л.

Вода - 250 мл

Часник - 2 зуб.

Розмарин - 2 гіл.

Картопля - 3 шт.

Моцарела - 200 г

Борошно - 2 ст.л.

Яйце - 2 шт.

Сухарі панірувальні - 100 г

Паприка мелена, гірчиця мелена, сіль і перець

Покроковий рецепт страви

Картоплю помити і відправити у духовку запікатись. Тим часом можна приготувати гомілки. Поставити пательню на вогонь і додати трохи олії. Обережно зняти шкіру з гомілок. Відправити гомілки на розігріту пательню та додати один зубчик часнику і гілочку розмарину.

Спрощений рецепт котлети по-київськи (фото: скріншот)

Коли гомілки набули золотавого кольору, обережно влити склянку води і накрити пательню кришкою. Тушкувати курку майже до готовності - протягом 30-40 хвилин. Обібрати м’ясо, проте кісточки викидати не варто. Подрібнити м’ясо та пересипати в окрему миску.

Готову картоплю дістати з духовки, очистити від шкірочок і натерти. Змішати м’ясо з картоплею. Подрібнити зелень і закинути в начинку, посолити і поперчити. Натерти сир і теж додати до начинки. Ретельно перемішати.

Кулінар Григорій Герман дав бюджетний рецепт котлети по-київськи (фото: скріншот)

Для паніровки борошно змішати з паприкою і висипати суміш в одну миску. В іншій збити два яйця. А в третю миску відправити панірувальні сухарі та суху гірчицю.

Спрощений рецепт котлети по-київськи (фото: скріншот)

З фаршу сформувати котлету, в середину якої вкласти кісточку. Занурити у борошно, яйця, а потім у панірувальні сухарі. Смажити у фритюрі до готовності.

Рецепт бюджетного та простого варіанту котлети по-київськи (фото: скріншот)