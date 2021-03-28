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Известный кулинар поделился упрощенным и бюджетным вариантом легендарной котлеты по-киевски

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 12:07
Известный кулинар поделился упрощенным и бюджетным вариантом легендарной котлеты по-киевски Фото: Герман дал простой рецепт котлет по-киевски (пресс-служба канала "Украина")
Автор: Владимир Костырин

Котлета по-киевски считается одним из самых популярных украинских блюд во всем мире. Но в приготовлении это блюдо достаточно сложное, и, чтобы сделать его идеальным, нужно знать несколько важных секретов.

Но известный телекулинар Григорий Герман в программе "Ранок з Україною" рассказал, как приготовить очень похожее блюдо, только намного более простое - идеальной формы, на косточке, но со своим сюрпризом внутри.

Для приготовления куриных ножек а-ля "Котлета по-киевски" по рецепту ведущего канала "Украина" понадобятся:

  • Голени куриные - 4 шт.
  • Масло - 3 ст. л.
  • Вода - 250 мл
  • Чеснок - 2 зуб.
  • Розмарин - 2 вет.
  • Картофель - 3 шт.
  • Моцарелла - 200 г
  • Мука - 2 ст.л.
  • Яйцо - 2 шт.
  • Сухари панировочные - 100 г
  • Паприка молотая, горчица молотая, соль и перец

Пошаговый рецепт блюда

Картофель помыть и отправить в духовку запекаться. Тем временем можно приготовить голени. Поставить сковороду на огонь и добавить немного масла. Осторожно снять кожу с голеней. Отправить голени на разогретую сковороду и добавить один зубчик чеснока и веточку розмарина.

Известный кулинар поделился упрощенным и бюджетным вариантом легендарной котлеты по-киевски

Упрощенный рецепт котлеты по-киевски (фото: скриншот)

Когда голени приобрели золотистый цвет, осторожно влить стакан воды и накрыть сковороду крышкой. Тушить курицу почти до готовности в течение 30-40 минут. Обобрать мясо, однако косточки выбрасывать не стоит. Измельчить мясо и пересыпать в отдельную миску.

Готовую картошку достать из духовки, очистить от кожуры и натереть. Смешать мясо с картофелем. Измельчить зелень и закинуть в начинку, посолить и поперчить. Натереть сыр и тоже добавить к начинке. Тщательно перемешать.

Известный кулинар поделился упрощенным и бюджетным вариантом легендарной котлеты по-киевски

Кулинар Григорий Герман дал бюджетный рецепт котлеты по-киевски (фото: скриншот)

Для панировки муку смешать с паприкой и высыпать смесь в одну миску. В другой взбить два яйца. А в третью миску отправить панировочные сухари и сухую горчицу.

Известный кулинар поделился упрощенным и бюджетным вариантом легендарной котлеты по-киевски

Упрощенный рецепт котлеты по-киевски (фото: скриншот)

Из фарша сформировать котлету, в середину которой вложить косточку. Окунуть в муку, яйца, а затем в панировочные сухари. Жарить во фритюре до готовности.

Известный кулинар поделился упрощенным и бюджетным вариантом легендарной котлеты по-киевски

Рецепт бюджетного и простого варианта котлеты по-киевски (фото: скриншот)

Напомним, недавно известный кулинар поделился рецептом простых блинов с секретным ингредиентом.

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