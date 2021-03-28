Відомий кулінар поділився спрощеним і бюджетним варіантом легендарної котлети по-київськи
Котлета по-київськи вважається однією з найпопулярніших українських страв у всьому світі. Але у приготуванні ця страва досить складна, і щоб зробити її ідеальною, треба знати кілька важливих таємниць.
Але відомий телекулінар Григорій Герман у програмі "Ранок з Україною" розповів, як приготувати дуже схожу страву, тільки набагато простішу - ідеальної форми, на кісточці, але зі своїм сюрпризом всередині.
Для приготування курячих ніжок а-ля "Котлета по-київськи" за рецептом ведучого каналу "Україна" знадобляться:
- Гомілки курячі - 4 шт.
- Олія - 3 ст. л.
- Вода - 250 мл
- Часник - 2 зуб.
- Розмарин - 2 гіл.
- Картопля - 3 шт.
- Моцарела - 200 г
- Борошно - 2 ст.л.
- Яйце - 2 шт.
- Сухарі панірувальні - 100 г
- Паприка мелена, гірчиця мелена, сіль і перець
Покроковий рецепт страви
Картоплю помити і відправити у духовку запікатись. Тим часом можна приготувати гомілки. Поставити пательню на вогонь і додати трохи олії. Обережно зняти шкіру з гомілок. Відправити гомілки на розігріту пательню та додати один зубчик часнику і гілочку розмарину.
Спрощений рецепт котлети по-київськи (фото: скріншот)
Коли гомілки набули золотавого кольору, обережно влити склянку води і накрити пательню кришкою. Тушкувати курку майже до готовності - протягом 30-40 хвилин. Обібрати м’ясо, проте кісточки викидати не варто. Подрібнити м’ясо та пересипати в окрему миску.
Готову картоплю дістати з духовки, очистити від шкірочок і натерти. Змішати м’ясо з картоплею. Подрібнити зелень і закинути в начинку, посолити і поперчити. Натерти сир і теж додати до начинки. Ретельно перемішати.
Кулінар Григорій Герман дав бюджетний рецепт котлети по-київськи (фото: скріншот)
Для паніровки борошно змішати з паприкою і висипати суміш в одну миску. В іншій збити два яйця. А в третю миску відправити панірувальні сухарі та суху гірчицю.
Спрощений рецепт котлети по-київськи (фото: скріншот)
З фаршу сформувати котлету, в середину якої вкласти кісточку. Занурити у борошно, яйця, а потім у панірувальні сухарі. Смажити у фритюрі до готовності.
Рецепт бюджетного та простого варіанту котлети по-київськи (фото: скріншот)
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