Известная кондитер дала рецепт пирога, который сможет приготовить даже ребенок

"Я хочу поделиться с вами очень вкусным и легким в приготовлении рецептом яблочного пирога. Даже если вы ни разу в жизни ничего не готовили, я обещаю, что он удастся вам с легкостью и удовольствием", - комментирует кондитерка.

Для яблочного пирога по рецепту Лизы Глинской вам понадобятся:

яблоки - 8-9 штук

мука - 200 г

манная крупа - 200 г

сахар - 200 г

разрыхлитель - 10 г

корица или ванильный сахар - 1 чайная ложка

сливочное масло - 100 г

молоко - 100 мл

Дополнительно:

сахар - 30 г

Процесс приготовления пирога

Промыть яблоки, очистить от кожуры и натереть на крупной терке.

Смешать все сухие ингредиенты: сахар, муку, манную крупу, разрыхлитель, корицу или ванилин.

В сотейник вылить молоко и добавить сливочное масло. Нагреть на огне, чтобы масло полностью растопилось.

Подготовить форму диаметром около 23 см, выложить пергамент.

Готовим пирог.

Для этого следует слоями выкладывать на противень сухие ингредиенты и яблоки. Последний слой залить сливочным маслом и посыпать сахаром.

Запекать в разогретой духовке при температуре 180-190 градусов в течение 50-60 мин.

Дать изделию остыть и только тогда вынуть из формы.

Приятного аппетита!

Важно! Сорт яблок для этого рецепта не очень важен, но кондитер не советует использовать Симеренко.