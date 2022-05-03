Известная кондитер дала рецепт пирога, который сможет приготовить даже ребенок

Как приготовить вкусный яблочный пирог, с которым справится каждая хозяйка, или даже... ребенок? Все очень просто.
Просто, если делать это по рецепту известной кондитерки Лизы Глинской, которым она поделилась в эфире "Ранку з Україною" на канале "Украина".
"Я хочу поделиться с вами очень вкусным и легким в приготовлении рецептом яблочного пирога. Даже если вы ни разу в жизни ничего не готовили, я обещаю, что он удастся вам с легкостью и удовольствием", - комментирует кондитерка.
Для яблочного пирога по рецепту Лизы Глинской вам понадобятся:
Дополнительно:
Промыть яблоки, очистить от кожуры и натереть на крупной терке.
Смешать все сухие ингредиенты: сахар, муку, манную крупу, разрыхлитель, корицу или ванилин.
В сотейник вылить молоко и добавить сливочное масло. Нагреть на огне, чтобы масло полностью растопилось.
Подготовить форму диаметром около 23 см, выложить пергамент.
Готовим пирог.
Для этого следует слоями выкладывать на противень сухие ингредиенты и яблоки. Последний слой залить сливочным маслом и посыпать сахаром.
Запекать в разогретой духовке при температуре 180-190 градусов в течение 50-60 мин.
Дать изделию остыть и только тогда вынуть из формы.
Приятного аппетита!
Важно! Сорт яблок для этого рецепта не очень важен, но кондитер не советует использовать Симеренко.
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