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Известная кондитер дала рецепт пирога, который сможет приготовить даже ребенок

Готовим вкусный яблочный пирог (коллаж: Lite)
Автор: Дмитрий Войналович

Как приготовить вкусный яблочный пирог, с которым справится каждая хозяйка, или даже... ребенок? Все очень просто.

Просто, если делать это по рецепту известной кондитерки Лизы Глинской, которым она поделилась в эфире "Ранку з Україною" на канале "Украина".

"Я хочу поделиться с вами очень вкусным и легким в приготовлении рецептом яблочного пирога. Даже если вы ни разу в жизни ничего не готовили, я обещаю, что он удастся вам с легкостью и удовольствием", - комментирует кондитерка.

Для яблочного пирога по рецепту Лизы Глинской вам понадобятся:

  • яблоки - 8-9 штук
  • мука - 200 г
  • манная крупа - 200 г
  • сахар - 200 г
  • разрыхлитель - 10 г
  • корица или ванильный сахар - 1 чайная ложка
  • сливочное масло - 100 г
  • молоко - 100 мл

Дополнительно:

  • сахар - 30 г

Процесс приготовления пирога

Промыть яблоки, очистить от кожуры и натереть на крупной терке.

Смешать все сухие ингредиенты: сахар, муку, манную крупу, разрыхлитель, корицу или ванилин.

В сотейник вылить молоко и добавить сливочное масло. Нагреть на огне, чтобы масло полностью растопилось.

Подготовить форму диаметром около 23 см, выложить пергамент.

Готовим пирог.

Для этого следует слоями выкладывать на противень сухие ингредиенты и яблоки. Последний слой залить сливочным маслом и посыпать сахаром.

Запекать в разогретой духовке при температуре 180-190 градусов в течение 50-60 мин.

Дать изделию остыть и только тогда вынуть из формы.

Приятного аппетита!

Важно! Сорт яблок для этого рецепта не очень важен, но кондитер не советует использовать Симеренко.

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