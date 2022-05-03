Відома кондитерка дала рецепт пирога, який зможе приготувати навіть дитина

"Я хочу поділитися з вами дуже смачним та легким у приготуванні рецептом яблучного пирога. Навіть якщо ви ні разу в житті нічого не готували, я обіцяю, що він вдасться вам з легкістю та задоволенням", - коментує кондитерка.

Для яблучного пирога за рецептом Лізи Глінської вам знадобляться:

яблука - 8-9 штук

борошно - 200 г

манна крупа - 200 г

цукор - 200 г

розпушувач - 10 г

кориця або ванільний цукор - 1 чайна ложка

вершкове масло - 100 г

молоко - 100 мл

Додатково:

цукор - 30 г

Процес приготування пирога

Промити яблука, очистити від шкірки та натерти на крупній терці.

Змішати всі сухі інгредієнти: цукор, борошно, манну крупу, розпушувач, корицю або ванілін.

У сотейник вилити молоко та додати вершкове масло. Нагріти на вогні, щоб масло повністю розтопилось.

Підготувати форму діаметром близько 23 см, викласти пергамент.

Готуємо пиріг.

Для цього слід шарами викладати на деко сухі інгредієнти та яблука. Останній шар залити вершковим маслом і посипати цукром.

Запікати у розігрітій духовці при температурі 180-190 градусів протягом 50-60 хв.

Дати виробу охолонути і тільки тоді вийняти з форми.

Смачного!

Важливо! Сорт яблук для цього рецепту не дуже важливий, але кондитерка не радить використовувати Симеренко.