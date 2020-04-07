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Идеальный ужин для худеющих: эксперт назвала главные правила

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Врач пояснила, каким должен быть правильный и безопасный для фигуры ужин

Ужин - самый "коварный" среди всех приёмов пищи, особенно для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы. Поэтому важно знать, что и когда лучше всего употреблять вечером. Врач и фитнес-тренер Екатерина, которая ранее раскрыла топ-8 хитростей для стройной фигуры, перечислила в своем блоге в Instagram kate_pro_fit самые главные правила идеального ужина худеющих.

Правильный ужин:

1. Ужин должен быть! Не надо кушать в последний раз в 6 вечера, это приведёт к желчекаменной болезни

2. Ужин должен быть за 2-3 часа до сна! Чтобы белковая пища успела перевариться, и из этого вытекает следующее правило

3. Выбирайте "легкие" белки - курицу, рыбу, морепродукты, яйца. Мясо лучше оставить на другие приёмы пищи


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

4. Если у вас есть ИР или СД, либо есть подозрения на проблемы с "сахаром" из молочки можно только сыр!


5. Обязательно должны быть овощи, лучше свежие! Иногда вместо овощей можно каши/макароны, но только из сложных углеводов - те, которые варятся минимум 10-15 минут


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

6. Всевозможные салаты с мясом/яйцами/морепродуктами только за! Понятное дело, что с некалорийной заправкой


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

7. Ужин должен составлять 20-25% от суточного рациона! Лучше переесть на другие приёмы пищи, чем на ужин, если вы не считаете калории (конечно, лучше вообще не переедать, но все мы люди не без слабостей)

8. Если вы считаете калории и соблюдаете БЖУ в течение дня, то ужин может быть каким угодно! Хоть из одних сладостей, лишь бы это вписывалось в ваш калораж!

Идеальный ужин - белок+сложные углеводы.

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