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Ідеальна вечеря для тих, що худнуть: експерт назвала головні правила

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Лікар пояснила, якою повинна бути правильна і безпечна для фігури вечеря

Вечеря - найбільш "підступна" серед усіх прийомів їжі, особливо для тих, хто хоче скинути зайві кілограми. Тому важливо знати, що і коли краще всього вживати увечері. Лікар і фітнес-тренер Катерина, яка раніше розкрила топ-8 хитрощів для стрункої фігури, перерахувала у своєму блозі Instagram kate_pro_fit найголовніші правила ідеальної вечері тих, що худнуть.

Правильна вечеря:

1. Вечеря має бути! Не треба їсти в останній раз в 6 вечора, це призведе до жовчнокам'яної хвороби

2. Вечеря має бути за 2-3 години до сну! Щоб білкова їжа встигла перетравитися, і з цього випливає наступне правило

3. Вибирайте "легкі" білки - курку, рибу, морепродукти, яйця. М'ясо краще залишити на інші прийоми їжі


Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

4. Якщо у вас є ІР або СД, або є підозри на проблеми з цукром, з молочки можна тільки сир!


5. Обов'язково повинні бути овочі, краще свіжі! Іноді замість овочів можна каші/макарони, але тільки зі складних вуглеводів - ті, які варяться мінімум 10-15 хвилин


Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

6. Всілякі салати з м'ясом/яйцями/морепродуктів тільки за! Ясна річ, що з некалорійною заправкою


Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

7. Вечеря повинна становити 20-25% від добового раціону! Краще переїсти на інші прийоми їжі, ніж на вечерю, якщо ви не рахуєте калорії (звичайно, краще взагалі не переїдати, але всі ми люди без слабкостей)

8. Якщо ви рхуєте калорії і дотримуєтеся БЖУ протягом дня, то вечеря може бути якою завгодно! Хоч з одних солодощів, лише б це вписувалося в ваш калораж!

Ідеальна вечеря - білок+складні вуглеводи.

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