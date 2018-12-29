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Ідеальний десерт для новорічного столу: рецепт запеченої груші з сиром

Lite » Їжа 29.12.2018 - 22:51
Ідеальний десерт для новорічного столу: рецепт запеченої груші з сиром
Фото: запечена груша з сиром (instagram.com/wowbodycom)

Пропонуємо вам дізнатись покроковий рецепт приготування корисного і смачного десерту

На Новий рік хочеться порадувати рідних і гостей особливим частуванням. Пропонуємо вам взяти на замітку рецепт приготування незвичайного десерту від WOWBODY, який точно припаде до смаку найбільш вередливому гурману.

Цю страву може приготовити кожен у себе вдома, не докладаючи особливих зусиль. Що важливо - багато часу приготування десерту не займе!

Запечена груша з сиром

Ідеальний десерт для новорічного столу: рецепт запеченої груші з сиром

Інгредієнти:

Груша — 4 шт;
Сир (5%) — 150г;
Сир (рікота) — 150 г;
Вершки (10%-15%) — 2 ст. л.;
Мед — 1 ч. л.;
Кориця — до смаку

Ідеальний десерт для новорічного столу: рецепт запеченої груші з сиром

Етапи приготування:

Груші ріжемо на дві половинки і очищаємо серединки, роблячи човники;

Ідеальний десерт для новорічного столу: рецепт запеченої груші з сиром

В блендері (або використовуючи вилку) змішуємо сир, маскарпоне та вершки і доводимо до однорідної консистенції;

Ідеальний десерт для новорічного столу: рецепт запеченої груші з сиром

Фаршируємо сирною сумішшю груші, зверху посипаємо корицею за смаком і відправляємо в розігріту до 180С духовку на 20-25 хвилин до рум'яної скоринки на сирі;

Ідеальний десерт для новорічного столу: рецепт запеченої груші з сиром

Остиглі груші можна полити трохи медом (за бажанням) і залишити остигати.

Ідеальний десерт для новорічного столу: рецепт запеченої груші з сиром

Приємного апетиту!

Ідеальний десерт для новорічного столу: рецепт запеченої груші з сиром

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