Ідеальний десерт для новорічного столу: рецепт запеченої груші з сиром

Пропонуємо вам дізнатись покроковий рецепт приготування корисного і смачного десерту
На Новий рік хочеться порадувати рідних і гостей особливим частуванням. Пропонуємо вам взяти на замітку рецепт приготування незвичайного десерту від WOWBODY, який точно припаде до смаку найбільш вередливому гурману.
Цю страву може приготовити кожен у себе вдома, не докладаючи особливих зусиль. Що важливо - багато часу приготування десерту не займе!
Запечена груша з сиром
Інгредієнти:
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Груша — 4 шт;
Сир (5%) — 150г;
Сир (рікота) — 150 г;
Вершки (10%-15%) — 2 ст. л.;
Мед — 1 ч. л.;
Кориця — до смаку
Етапи приготування:
Груші ріжемо на дві половинки і очищаємо серединки, роблячи човники;
В блендері (або використовуючи вилку) змішуємо сир, маскарпоне та вершки і доводимо до однорідної консистенції;
Фаршируємо сирною сумішшю груші, зверху посипаємо корицею за смаком і відправляємо в розігріту до 180С духовку на 20-25 хвилин до рум'яної скоринки на сирі;
Остиглі груші можна полити трохи медом (за бажанням) і залишити остигати.
Приємного апетиту!
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