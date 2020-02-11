Худеем правильно: как рассчитать свой идеальный вес

Нужно ли мне худеть? Сколько мне сбросить? Это правильные вопросы. Ставить цели при снижении веса обязательно. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее развенчала популярные мифы о сахаре, поделилась в своем Instagram простой и полезной формулой, по которой можно определить свой идеальный вес.

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По мнению эксперта, идеальный вес - это вес, в котором вам комфортно жить, который не доставляет проблем со здоровьем, не мешает полноценно жить.

И вполне нормально, что в своем идеальном весе вы можете не выглядеть как топ-модель.

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Есть несколько способов посчитать свой идельный вес. Рассмотрим Индекс Массы Тела - самый простой и самый неточный показатель лишнего веса.

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С помощью ИМТ можно определить уровень ожирения человека. ИМТ измеряет связь между ростом и весом, но не различает взаимосвязь между жиром (который весит немного) и мышцами (которые весят много), и не отображает реального состояния здоровья.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

Например, худой, но малоподвижный человек может иметь здоровый ИМТ, но чувствовать себя неважно и вяло. Для беременных и детей до 18 лет ИМТ не дает правильной картины.

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При этом одинаковый рост и вес могут выглядеть по-разному.



Иллюстративное фото (instagram.com/expert_po_figure)⠀⠀

Рассчитать ИМТ можно по формуле:

ИМТ=массу тела в килограммах разделить на рост в метрах в квадрате.

Для того, чтобы понять, сколько вам нужно сбросить килограмм с помощью ИМТ, вам необходимо высчитать свой вес на безопасный ИМТ показатель.

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Например, сейчас ваш рост 160 см, вес 95 кг. ИМТ=95/(1,6x1,6)=37.

Вам нужно привести себя к ИМТ не более 24. Простая математика:

Вес берем за Y (игрек). 24=Y x (1,6x1,6). Игрек равен 24х(1,6x1,6)=61,4 кг.

То есть для девушки с ростом 160 см крайний безопасный для здоровья вес с точки зрения ИМТ = 61,4 кг.

Иллюстративное фото (instagram.com/expert_po_figure)⠀

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