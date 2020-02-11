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Худнемо правильно: як розрахувати свою ідеальну вагу

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Нутриціолог розповіла, як підрахувати, скільки кілограмів вам потрібно скинути

Чи потрібно мені худнути? Скільки мені скинути? Це правильні питання. Ставити цілі при зниженні ваги обов'язково. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розвінчала популярні міфи про цукор, поділилася у своєму Instagram простою і корисною формулою, за якою можна визначити свою ідеальну вагу.

На думку експерта, ідеальна вага - це вага, в якій вам комфортно жити, яка не доставляє проблем зі здоров'ям, не заважає повноцінно жити. І цілком нормально, що в своїй ідеальній вазі ви можете не виглядати як топ-модель.

Є кілька способів порахувати свою ідельну вагу. Розглянемо Індекс Маси Тіла - найпростіший і найбільш неточний показник зайвої ваги.

З допомогою ІМТ можна визначити рівень ожиріння людини. ІМТ вимірює зв'язок між зростом і вагою, але не розрізняє взаємозв'язок між жиром (який важить небагато) і м'язами (які важать багато), і не відображає реального стану здоров'я.


Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Наприклад, худа, але малорухлива людина може мати здоровий ІМТ, але відчувати себе погано і мляво. Для вагітних і дітей до 18 років ІМТ не дає правильної картини.


При цьому однаковий зріст і вага можуть виглядати по-різному.


Ілюстративне фото (instagram.com/expert_po_figure)⠀⠀

Розрахувати ІМТ можна за формулою:

ІМТ=масу тіла в кілограмах розділити на зріст в метрах в квадраті.

Для того, щоб зрозуміти, скільки вам потрібно скинути кілограм за допомогою ІМТ, вам необхідно вирахувати свою вагу на безпечний ІМТ показник.

Наприклад, зараз ваш зріст 160 см, вага 95 кг ІМТ=95/(1,6x1,6)=37.
Вам потрібно привести себе до ІМТ не більше 24. Проста математика:
Вага беремо за Y (ігрек). 24=Y (x 1,6x1,6). Ігрек дорівнює 24х(1,6x1,6)=61,4 кг.
Тобто для дівчини з ростом 160 см крайня безпечна для здоров'я вага з точки зору ІМТ = 61,4 кг.

Ілюстративне фото (instagram.com/expert_po_figure)⠀

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