Хочеться постійно їсти: якою повинна бути оптимальна перерва між їжею

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла про те, якими повинні бути перерви між прийомами їжі

Питання про отпимальну кількості прийомів їжі в день турбує багатьох з тих, хто худнуть. Як не відчувати голод і при цьому не переїдати і постійно не вдаватися до перекусів розповіла дієтолог Лора Філіппова.

Експерт озвучила важливе правило: чим частіше їмо = тим більше буде хотітися їсти, і навела приклади оптимальних перерв між прийомами їжі:

близько 4-х годин,

не менш 3-х,

не більше 5-ти.

Постійне перекушування не дає інсуліну опуститися до рівня норми, а він, нагадаю, жирозапасаючий гормон.

Нескінченні перекуси порушують регуляцію насичення і їсти хочеться постійно!



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Надто великі перерви між їжею (з розряду - легкий сніданок і потім весь день нічого) або відсутність обіду можуть спровокувати сильний і неконтрольований голод ввечері.

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Якщо вже хочете пропустити прийом їжі, нехай краще це буде вечеря за умови, що ляжете спати вчасно і голод вас не "наздожене" ближче до 22:00.

Експерт раніше нагадала, що ми поправляємось не від конкретної їжі, а від надлишку продуктів в принципі – просто висококалорійною їжею набагато легше перебрати денну норму калорій. Їжте все потроху і зайва вага приходити не буде!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Основу раціону повинні складати продукти з харчовою цінністю - всі ці макро - і мікронутрієнти важливі для щоденної роботи нашого організму. Якщо ми регулярно недоотримуємо денну норму, резерви організму виснажуються, за цим слідує харчової зрив (організм всіма силами намагається покрити дефіцит) і порушення харчової поведінки в цілому.

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Якісні продукти = якісне тіло! Важливо усвідомлювати цю взаємозв'язок і задавати собі питання "що мені дасть ця їжа?"

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Висновок: не їсти продукти, які взагалі не варті нашої уваги і не несуть ніякої цінності нашому організму! Їх вживання - не потреба організму, а всього лише звичка, як звикли, так і подолаємо. Коли ваш раціон збалансований, вас в нормі не тягне на "шкідливу" їжу.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Єва Шишова розповіла про користь доступного овоча.