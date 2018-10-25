Фарширований перець на грилі: просто, корисно і дуже смачно

Фото: Фарширований перець на грилі (прес-служба)

Рецепт із книги "Сніданки в саду" урізноманітнить стіл і додасть кольорових барв до їжі

"Перець в народі називають овочем краси. Від цього продукту покращується настрій, вирівнюється колір обличчя, волосся стає блискучим, а сон – здоровішим. І все це - наш звичайний український солодкий перець", - каже телеведучий Руслан Сенічкін.

На прохання RBC-Lite він ділиться рецептом із книги "Сніданки в саду". Руслан пропонує приготувати перець за оригінальним методом: нафарширувати доволі незвичною начинкою, а потім запекти на мангалі.

"Раніше солодкий перець був дійсно екзотикою, тому що родом він із Мексики. А нині, мені здається, його вирощують скрізь. Ми звикли до перцю фаршированого м’ясом, рисом. Але зараз начинка вас просто вразить! І буде не менш поживною за м’ясну", - коментує телеведучий-кулінар.

Фарширований перець на грилі від Руслана Сенічкіна

Інгредієнти:

Сир – 200 грамів

Арахіс – 3 столових ложки

Часник – 3 зубки

Базилік – 20 грамів

Оливкова олія – 100 міліграмів

Болгарський перець – 2-4 штуки

Кукурудза – 350 грамів

Спеції - за смаком

Фото: Фарширований перець на грилі від Руслана Сенічкіна (прес-служба)

Приготування:

Натерти на терці пармезан, додати до нього горіхів. Натерти до маси часнику. Нарізати базилік і змішати всі складники.

Залити оливковою олією, перемішати до однорідності. Залишити масу постояти.

Тим часом нарізати кубиками солодкий перець. Розігріти пательню, додати трошки олії. Покласти на неї смажитись перець.

Як тільки перець на пательні трохи розм’як, додати консервованої кукурудзи.

Посолити за смаком. Розрізати перці навпіл, видалити насіння. "Припекти" серединкою донизу на пательні.

Підсмажений перець із кукурудзою перекласти у сирну суміш. Покласти приправ за смаком.

Начинити перець, викласти "човники" на вогонь. Кожну порцію посипати тертим сиром. Готовий перець подавати до стола.

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