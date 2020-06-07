Эликсир молодости и красоты: детолог рассказала о полезном витамине

Витамин Е – очень важное для организма человека питательное вещество, ключевой элемент для крепкого иммунитета и красоты кожи. Диетолог Ольга Безугла рассказала в Instagram о продуктах-источниках этого вещества и пояснила, почему его стоит включить в рацион.

Считаете жиры не могут быть полезны для здоровья? А как на самом деле? А на практике, жиры-жирам рознь! Витамин Е – незаменимый, жирорастворимый витамин, его основным депо являются жиры. Но какой неоценимый вклад он приносит нашему здоровью?

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Взаимодействуя с различными элементами нашего организма, он улучшает работу нервной, сердечно-сосудистой и репродуктивной системы. Улучшает работу и восстановление внутреннего слоя кровеносных сосудов, предотвращает образование тромбов (через улучшение эндотелиальной дисфункции) и холестериновых бляшек.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Обладает регенерирующими свойствами, улучшает эластичность и упругость кожи.

поддерживает баланс гормонов,

улучшает зрение,

замедляет развитие нейродегенеративных процессов, включая болезнь Альцгеймера

снижает риск раковых заболеваний.

Важно, что витамин Е мощный естественный антиоксидант, что позволяет ему защитить от воздействия свободных радикалов практически все клетки организма ! Поэтому не зря его считают эликсиром молодости и красоты.

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Теперь понимаете, чего можно лишить себя исключая жиры из ежедневного рациона? Симптомы нехватки? Факт может быть на лицо, причем в прямом смысле. Сухость и потеря эластичности кожи, пигментные пятна, тусклые, безжизненные волосы, апатия, мышечные боли, нарушения зрения, быстрая утомляемость, анемия, снижение половой активности.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как решить проблему нехватки? В первую очередь с едой. Токоферол имеет восемь форм, которые мы получаем из разных продуктов в течение дня, медицинский препарат поможет восполнить всего один его вид.

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Откуда брать?

Орехи: Миндаль, грецкие, лесные , кедровые орехи, кунжут – отличный перекус и 90% суточной нормы!

Зелень : мангольд, шпинат, щавель, петрушка, капуста кале,оливки, авокадо, брокколи, капуста.

И конечно же растительные масла (масло авокадо, тыквенное)- кладезь витамина Е.

⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Также присутствует он в яйцах, бобовых, жирной рыбе! Поэтому чем более разнообразный Ваш рацион тем больше возможностей не допустить дефицит! Только учитывайте, что если вы поддаете продукты, содержащие витамин Е тепловой обработке, то при этом теряется около 55% витамина.

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