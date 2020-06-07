Еліксир молодості і краси: детолог розповіла про корисний вітамін

Вітамін Е – дуже важлива для організму людини поживна речовина, ключовий елемент для міцного імунітету і краси шкіри. Дієтолог Ольга Безугла розповіла в Instagram про продукти-джерела цієї речовини і пояснила, чому її варто включити в раціон.

Вважаєте жири не можуть бути корисні для здоров'я? А як насправді? А на практиці, жири-жирів ворожнечу! Вітамін Е – незамінний, жиророзчинний вітамін, його основним депо є жири. Але який неоціненний внесок він приносить нашому здоров'ю?

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Взаємодіючи з різними елементами нашого організму, він покращує роботу нервової, серцево-судинної та репродуктивної системи. Покращує роботу та відновлення внутрішнього шару кровоносних судин, запобігає утворенню тромбів (через поліпшення ендотеліальної дисфункції) і холестеринових бляшок.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Має регенеруючі властивості, покращує еластичність і пружність шкіри.

підтримує баланс гормонів,

покращує зір,

уповільнює розвиток нейродегенеративних процесів, включаючи хворобу Альцгеймера

знижує ризик ракових захворювань.

Важливо, що вітамін Е потужний природний антиоксидант, що дозволяє йому захистити від впливу вільних радикалів практично всі клітини організму ! Тому недарма його вважають еліксиром молодості і краси.

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Тепер розумієте, чого можна позбавити себе виключаючи жири з щоденного раціону? Симптоми нестачі? Факт може бути особа, причому в прямому сенсі. Сухість і втрата еластичності шкіри, пігментні плями, тьмяні, мляві волосся, апатія, м'язові болі, порушення зору, швидка стомлюваність, анемія, зниження статевої активності.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Як вирішити проблему нестачі? В першу чергу з їжею. Токоферол має вісім форм, які ми отримуємо з різних продуктів протягом дня, медичний препарат допоможе заповнити лише один його вид.

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Звідки брати?

Горіхи: Мигдаль, волоські, лісові , кедрові горіхи, кунжут – відмінний перекус і 90% добової норми!

Зелень : мангольд, шпинат, щавель, петрушка, капуста кале,оливки, авокадо, брокколі, капуста.

І звичайно ж рослинні олії (олія авокадо, гарбузова олія) - джерело вітаміну Е.

⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Також присутній він в яйцях, бобових, жирній рибі! Тому чим більш різноманітний Ваш раціон тим більше можливостей не допустити дефіцит! Тільки враховуйте, що якщо ви поддаете продукти, що містять вітамін Е тепловій обробці, то при цьому втрачається близько 55% вітаміну.

Раніше дієтолог Крістіна Шереметьєва "виправдала" продукти, які прийнято вважати шкідливими.