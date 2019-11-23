Экспресс-перекусы: что съесть на ходу и не поправиться

Цейтнот на работе, пропуск основных приемов пищи и неправильные перекусы на ходу способны погубить стройную фигуру и зарубить на корню благие намерения похудеть. О том, как выбрать правильные продукты из того что всегда есть под рукой, рассказала диетолог Ева Шишова, которая недавно поделилась правилами употребления питьевой воды. На странице в Instagram она опубликовала топ доступных перекусов, которые можно купить в ближайшем супермаркете.

Итак, вокруг нас тысячи вариантов ПП-перекусов, но мы, не замечая их, попрежнему идем в за шаурмой, КФС и прочей гадостью.

Запомните 2 момента:⠀

Ваше пищевое поведение складывается именно из перекусов. 80% людей завтракают, обедают и ужинают более-менее правильно, считая перекусы "не значительным" отклонением. Это в корне не верно!

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Когда вы голодные вас ложно, но сильно тянет на шаурму и прочую выпечку. Стоит хоть немного перекусить и через 10 минут ваш аппетит угомонится. ⠀

Топ перекусов, которые всегда можно найти под рукой:

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

1. Банан (любой фрукт) + кефир/ряненка(250-350мл) - любом магазине вы всегда найдете эти продукты.

2. Орехи(горсть) + сухофрукты (горсть) - это вообще можно всегда иметь с собой в машине/сумке, эти продуты не портятся и хорошо насыщают.

3. Протеиновые батончики (или батончики мюсли) + вода/чай/кофе.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4. Хлебцы+кефир/ряженка/сыр - сейчас везде есть сыр в нарезке, это очень упрощает задачу. Можно поесть прямо в машине. ⠀

5. Если иметь с собой ложку (можно купить одноразовую), то творог с фруктами или сухофруктами, сюда очень хорошо и удобно подходит мягкий творог. ⠀

6. Горький шоколад от 72% (4-8 кубиков) + кофе/чай - хорошо сбивает аппетит.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

7. Порция протеина +молоко/вода. Отлично подходит молоко длительного хранения. Только не смешивайте заранее, это нужно делать перед употреблением. ⠀

8. Если вы можете взять что-то с собой из дома, то это могут быть вареные яйца, огурцы. Все это достаточно долго хранится и отлично сочетается между собой. ⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

И не забывайте, что любые их этих вариантов можно смешивать между собой. Только не ешьте одни углеводы! К ним обязательно добавьте жиры или белки.

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