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Експрес-перекуси: що з'їсти на ходу і не поправитися

Новини » Їжа   

Експерт розповіла, що з'їсти в дорозі

Цейтнот на роботі, пропуск основних прийомів їжі і неправильні перекуси на ходу здатні погубити струнку фігуру і зарубати на корені благі наміри схуднути. Про те, як вибрати правильні продукти з того, що завжди є під рукою, розповіла дієтолог Єва Шишова, яка нещодавно поділилася правилами вживання питної води. На сторінці в Instagram вона опублікувала топ доступних перекусів, які можна купити в найближчому супермаркеті.

Отже, навколо нас тисячі варіантів ПП-перекусів, але ми, не помічаючи їх, надалі йдемо за шаурмою, КФС та іншою гидотою.

Запам'ятайте 2 моменти:⠀

  • Ваша харчова поведінка складається саме з перекусів. 80% людей снідають, обідають і вечеряють більш-менш правильно, вважаючи перекуси "не значним" відхиленням. Це в корені не вірно!

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  • Коли ви голодні вас неправдиво, але сильно тягне на шаурму та іншу випічку. Варто хоч трохи перекусити і через 10 хвилин ваш апетит вгамується. ⠀

Топ перекусів, які завжди можна знайти під рукою:

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

1. Банан (будь-який фрукт) + кефір/ряненка(250-350мл) - будь-якому магазині ви завжди знайдете ці продукти.

2. Горіхи(жменю) + сухофрукти (жменя) - це взагалі можна завжди мати з собою в машині/сумці, ці продукти не псуються і добре насичують.⠀

3. Протеїнові батончики (або батончики мюслі) + вода/чай/кава.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4. Хлібці+кефір/ряжанка/сир - зараз скрізь є сир в нарізці, це дуже спрощує завдання. Можна поїсти прямо в машині. ⠀

5. Якщо мати з собою ложку (можна купити одноразову), то сир з фруктами або сухофруктами, сюди дуже добре і зручно підходить м'який сир. ⠀

6. Гіркий шоколад від 72% (4-8 кубиків) + кава/чай - добре збиває апетит.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

7. Порція протеїну +молоко/вода. Відмінно підходить молоко тривалого зберігання. Тільки не змішуйте заздалегідь, це потрібно робити перед вживанням.

8. Якщо ви можете взяти з собою з дому, то це можуть бути варені яйця, огірки. Все це достатньо довго зберігається і відмінно поєднується між собою. ⠀

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

І не забувайте, що будь-які з цих варіантів можна змішувати між собою. Тільки не їжте одні вуглеводи! До них обов'язково додайте жири або білки.

Нагадаємо, що дієтолог Надія Пахирко надала інструкцію всім бажаючим схуднути уві сні.

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