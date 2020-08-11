Эксперт назвала 8 продуктов, которые нельзя есть натощак

Не все продукты, которые мы считаем удачным вариантом для завтрака, действительно таковыми являются. Некоторая еда, употребленная на голодный желудок, не очень хорошо действует на пищеварение и здоровье в целом. Фитнес-инструктор и эксперт по здоровому похудению Катя Медушкина перечислила ряд продуктов, которые лучше не употреблять натощак, если не хочешь испортить себе пищеварение.

Возможно, какие-то из них станут для вас сюрпризом!

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1. Черный кофе

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С кофе мы получаем порцию кислот. Попадая в желудок, он провоцирует выработку желудочного сока. И соляная кислота, которая в нем содержится, усиливает действие кислот из кофе. Так можно заработать гастрит, язву и другие проблемы с ЖКТ. Поэтому кофе - только после завтрака!



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Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Свежевыжатые фруктовые соки

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В стакане фреша нет клетчатки от фруктов, осталась только фруктоза. Поэтому со стаканом сока вы получаете ударную дозу сахара и нагрузку на поджелудочную железу.

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3. Сладкие фрукты

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Их лучше есть после основного приема пищи, через 15-20 минут, когда уже “заработали” клетчатка и сложные углеводы из зерновых продуктов, чтобы резко не повышать уровень сахара в крови.

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4. Сладости

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Все, что содержит простые сахара. Потому что поджелудочная железа получает нагрузку, вырабатывается большое количество инсулина, и мы получаем состояние гипергликемии.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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5. Газированные напитки

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Даже если это газированная вода без сахаров, пузырьки стимулируют выработку соляной кислоты, усиливают вздутие живота и нарушают моторику ЖКТ. И помните, что лечебную минеральную воду нужно пить только по назначению врача!

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6. Обезжиренные молочные продукты

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Отсутствие жиров в молочных продуктах мешает усвоению кальция и витамина D, которыми богаты эти продукты. Поэтому я не рекомендую употреблять обезжиренную молочку. К тому же, жир нейтрализовал бы кислоты, которые содержатся, например, в йогурте или других кисломолочных продуктах. Нет жира - получаем повышенную кислотность.

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7. Консервы и копчености

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Обилие соли, специй и консервантов раздражают стенки желудка и могут спровоцировать аллергическую реакцию, поэтому я рекомендую исключить эти продукты из своего рациона. Но если хочется - то не на голодный желудок.

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8. Лук и чеснок

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Сами по себе это прекрасные продукты. Но из-за большого содержания эфирных масел (в том числе аллицина) натощак их лучше не употреблять.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что ранее диетолог Людмила Гончарова рассказала о коварной фруктозе и о том, где она "прячется". Специалист также предостерегла от чрезмерного употребления продуктов с ее содержанием.