Експерт назвала 8 продуктів, які не можна їсти натщесерце

Не всі продукти, які ми вважаємо вдалим варіантом для сніданку, дійсно такими є. Деяка їжа, спожита на голодний шлунок, не дуже добре діє на травлення і здоров'я в цілому. Фітнес-інструктор і експерт по здоровому схудненню Катя Медушкина перерахувала ряд продуктів, які краще не вживати натще, якщо не хочеш зіпсувати собі травлення.

Можливо, якісь із них стануть для вас сюрпризом!

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1. Чорна кава

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З кавою ми отримуємо порцію кислот. Потрапляючи в шлунок, вона провокує вироблення шлункового соку. І соляна кислота, яка в ньому міститься, посилює дію кислот з кави. Так можна заробити гастрит, виразку і інші проблеми з ШКТ. Тому кава - тільки після сніданку!



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Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Свіжовичавлені фруктові соки

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У склянці фрешу немає клітковини від фруктів, залишилася тільки фруктоза. Тому зі склянкою соку ви отримуєте ударну дозу цукру і навантаження на підшлункову залозу.

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3. Солодкі фрукти

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Їх краще їсти після основного прийому їжі через 15-20 хвилин, коли вже "заробили" клітковина і складні вуглеводи з зернових продуктів, щоб різко не підвищувати рівень цукру в крові.

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4. Солодощі

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Все, що містить прості цукри. Тому що підшлункова залоза отримує навантаження, виробляється велика кількість інсуліну, і ми отримуємо стан гіперглікемії.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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5. Газовані напої

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Навіть якщо це газована вода без цукрів, бульбашки стимулюють вироблення соляної кислоти, посилюють здуття живота і порушують моторику ШКТ. І пам'ятайте, що лікувальну мінеральну воду потрібно пити тільки за призначенням лікаря!

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6. Знежирені молочні продукти

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Відсутність жирів у молочних продуктах заважає засвоєнню кальцію і вітаміну D, якими багаті ці продукти. Тому я не рекомендую вживати знежирену молочку. До того ж, жир нейтралізував б кислоти, які містяться, наприклад, в йогурті або інших кисломолочних продуктах. Немає жиру - отримуємо підвищену кислотність.

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7. Консерви і копченості

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Велика кількість солі, спецій, консервантів подразнюють стінки шлунка і можуть спровокувати алергічну реакцію, тому я рекомендую виключити ці продукти зі свого раціону. Але якщо хочеться - то не на голодний шлунок.

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8. Цибуля і часник

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Самі по собі чудові продукти. Але через великий вміст ефірних олій (у тому числі алліцина) натщесерце їх краще не вживати.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Людмила Гончарова розповіла про підступну фруктозу і про те, де вона "ховається". Фахівець також застерегла від надмірного вживання продуктів з її змістом.