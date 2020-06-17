Еда на ходу: эксперт предостерегла худеющих от ошибок и предложила решение

Перекусы на ходу, завтрак впопыхах и короткий обед между встречами – отличные "союзники" лишнего веса. Ведь важно не только то, что мы едим, но и сколько времени тратим на прием пищи, уверяет тренер по изменению привычек Ирина Золотаревич. В Instagram эксперт раскрыла непосредственную связь между быстрой едой и набором лишних кило, а также рассказала, как избавиться от привычки есть на ходу.

Быстрая еда – один из главных факторов риска набора веса, в том числе и повторного. В чем опасность слишком быстрого приема пищи?

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Чем быстрее едим - тем едим больше: не ощущаем сытости после потребления необходимого количества еды и продолжаем есть лишнее.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Хорошо пережевать еду при быстром ее поглощении невозможно, а крупными быстро проглоченными кусками можно травмировать пищевод и желудок.

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Крупный кусок еды плохо поддается воздействию ферментов, поэтому польза приема пищи сильно снижается.

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При глотании больших кусков пища не достаточно смачивается слюной.

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Если хорошо прожеванная пища качественно омывается кислотным желудочным соком и обеззараживается, то с большими кусками бактерии попадают в кишечник, где смогут размножаться. Результат: кишечные инфекции и дисбактериоз.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чем больше кусок, тем большее количество воздуха мы заглатываем. Результат: газообразование.

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Быстрая еда - стресс для организма. А стресс приводит к новому порыву "что-то съесть".

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Если ваша порция составляет примерно 250 грамм, прием пищи должен длится от 30 до 45 минут. Именно прием пищи, а не весь процесс, включая приготовление или заказ.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если 5-7 дней ставить таймер и сознательно растягивать процесс пережевывания, вы увидите первые результаты даже без изменения набора продуктов.

Ранее диетолог Альбина Комисарова рассказала, на что в первую очередь надо обратить внимание при выборе привычных продуктов.