Їжа на ходу: експерт застерегла тих, хто худне від помилок і запропонувала рішення

Експерт розповіла, чим загрожують перекуси на похапцем
Перекуси на ходу, сніданок похапцем і короткий обід між зустрічами – відмінні "союзники" зайвої ваги. Адже важливо не тільки те, що ми їмо, але і скільки часу витрачаємо на прийом їжі, запевняє тренер по зміні звичок Ірина Золотаревич. В Instagram експерт розкрила безпосередній зв'язок між швидкою їжею і набором зайвих кіло, а також розповіла, як позбутися від звички їсти на ходу.
Швидка їжа – один з головних факторів ризику набору ваги, в тому числі і повторного. У чому небезпека занадто швидкого прийому їжі?
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Чим швидше їмо, тим їмо більше: не відчуваємо ситості після споживання необхідної кількості їжі і продовжуємо є зайве.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Добре пережувати їжу при швидкому її поглинання неможливо, а великими швидко проглоченными шматками можна травмувати стравохід і шлунок.
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Великий шматок їжі погано піддається впливу ферментів, тому користь прийому їжі сильно знижується.
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При ковтанні великих шматків їжа не досить змочується слиною.
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Якщо добре прожеванная їжа якісно омивається кислотним шлунковим соком і знезаражується, то з великими шматками бактерії потрапляють у кишечник, де зможуть розмножуватися. Результат: кишкові інфекції і дисбактеріоз.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Чим більший шматок, тим більша кількість повітря ми заковтуємо. Результат: газоутворення.
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Швидка їжа - стрес для організму. А стрес призводить до нового пориву "щось з'їсти".
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Якщо ваша порція становить приблизно 250 грам, прийом їжі повинен триває від 30 до 45 хвилин. Саме прийом їжі, а не весь процес, включаючи приготування або замовлення.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Якщо 5-7 днів ставити таймер і свідомо розтягувати процес пережовування, ви побачите перші результати навіть без зміни набору продуктів.
Раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, на що в першу чергу треба звернути увагу при виборі звичних продуктів.
Автор: Lite