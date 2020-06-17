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Їжа на ходу: експерт застерегла тих, хто худне від помилок і запропонувала рішення

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Експерт розповіла, чим загрожують перекуси на похапцем

Перекуси на ходу, сніданок похапцем і короткий обід між зустрічами – відмінні "союзники" зайвої ваги. Адже важливо не тільки те, що ми їмо, але і скільки часу витрачаємо на прийом їжі, запевняє тренер по зміні звичок Ірина Золотаревич. В Instagram експерт розкрила безпосередній зв'язок між швидкою їжею і набором зайвих кіло, а також розповіла, як позбутися від звички їсти на ходу.

Швидка їжа – один з головних факторів ризику набору ваги, в тому числі і повторного. У чому небезпека занадто швидкого прийому їжі?

Чим швидше їмо, тим їмо більше: не відчуваємо ситості після споживання необхідної кількості їжі і продовжуємо є зайве.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Добре пережувати їжу при швидкому її поглинання неможливо, а великими швидко проглоченными шматками можна травмувати стравохід і шлунок.

Великий шматок їжі погано піддається впливу ферментів, тому користь прийому їжі сильно знижується.

При ковтанні великих шматків їжа не досить змочується слиною.

Якщо добре прожеванная їжа якісно омивається кислотним шлунковим соком і знезаражується, то з великими шматками бактерії потрапляють у кишечник, де зможуть розмножуватися. Результат: кишкові інфекції і дисбактеріоз.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чим більший шматок, тим більша кількість повітря ми заковтуємо. Результат: газоутворення.

Швидка їжа - стрес для організму. А стрес призводить до нового пориву "щось з'їсти".

Якщо ваша порція становить приблизно 250 грам, прийом їжі повинен триває від 30 до 45 хвилин. Саме прийом їжі, а не весь процес, включаючи приготування або замовлення.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо 5-7 днів ставити таймер і свідомо розтягувати процес пережовування, ви побачите перші результати навіть без зміни набору продуктів.

Раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, на що в першу чергу треба звернути увагу при виборі звичних продуктів.

Автор: Lite

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