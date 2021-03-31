Джамала рассекретила на видео рецепт своего фирменного завтрака

Джамала с начала года села на специальную диету, чтобы вернуть форму, которая была до беременности, и сейчас впервые на камеру показала кулинарное мастерство.
Знаменитая певица в эфире передачи "Ранок з Україною" поделилась тонкостями приготовления любимого завтрака своей семьи.
Как отметила артистка на кухне "Вкусного эксклюзива", в ее рационе нет жареного, сладкого, изделий из муки, красного мяса, молочной продукции и даже фруктов.
При этом от своего фирменного завтрака Джамала не отказалась - ведь он полезный и простой в приготовлении.
"Впервые в жизни я буду готовить на камеру! Сегодня мы приготовим блюдо, которое я называю "Шакшука на минималках", потому что оно не является настоящей Шакшукой", - рассказала звезда.
Для фирменной яичницы от Джамалы понадобятся:
Яйца - 4 шт.
Болгарский перец - 1 шт.
Помидоры - 2 шт.
Соль - 1 щепотка.
Нужно нарезать перец и томаты, затем поджарить овощи на сковороде, сбить яйца, перемешать и добавить соль.
Чтобы приготовить салат по рецепту Джамалы понадобятся:
Видео: Джамала показала, как готовит свой фирменный завтрак
Для салата смешать микс зелени с вялеными томатами. Нужно нарезать огурцы и авокадо, добавить их в салат. Посыпать тыквенными семечками, добавить масло и соль. Хорошо перемешать.
Все - полезный и питательный завтрак готов!
Джамала поделилась рецептом фирменного завтрака (фото: "Вкусный эксклюзив" / "Ранок з Україною")
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