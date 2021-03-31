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Джамала розсекретила на відео рецепт свого фірмового сніданку

Автор: Володимир Костирін

Джамала з початку року сіла на спеціальну дієту, щоб повернути форму, яка була до вагітності, і зараз вперше на камеру показала кулінарну майстерність.

Знаменита співачка в ефірі передачі "Ранок з Україною" поділилася тонкощами приготування улюбленого сніданку своєї сім'ї.

Як зазначила артистка на кухні "Смачного ексклюзиву", в її раціоні немає смаженого, солодкого, виробів з борошна, червоного м'яса, молочної продукції та навіть фруктів.

При цьому від свого фірмового сніданку Джамала не відмовилася - адже він корисний і простий у приготуванні.

"Вперше в житті я буду готувати на камеру! Сьогодні ми приготуємо страву, яку я називаю "Шакшука на мінімалках", тому що вона не є справжньою Шакшукою", - розповіла зірка.

Для фірмової яєчні від Джамали знадобляться:

Яйця - 4 шт.
Болгарський перець - 1 шт.
Помідори - 2 шт.
Сіль - 1 щіпка.

Треба нарізати перець і томати, потім підсмажити овочі на сковороді, збити яйця, перемішати і додати сіль.

Щоб приготувати салат за рецептом Джамали знадобляться:

  • Мікс зелені (листя салату, салат айсберг, рукола) - 200 г
  • Авокадо - 1 шт.
  • В'ялені помідори - 50 г
  • Огірки - 2 шт.
  • Гарбузове насіння - 50 г
  • Оливкова олія з трюфельним смаком - 50 мл

Відео: Джамала показала, як готує свій фірмовий сніданок

Для салату змішати мікс зелені з в'яленими томатами. Потрібно нарізати огірки та авокадо, додати в салат. Посипати гарбузовим насінням, додати масло і сіль. Добре перемішати.

Всі - корисний і поживний сніданок готовий!

Джамала поділилася рецептом фірмового сніданку (фото: "Смачний ексклюзив" / "Ранок з Україною")

Раніше повідомлялося, що схудла Джамала поділилася особистими лайфхаками для ласунів і розсекретила вагу.

Також ми писали про те, що струнка Джамала вразила соковитим спокусливим образом.

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