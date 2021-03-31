Джамала розсекретила на відео рецепт свого фірмового сніданку

Джамала з початку року сіла на спеціальну дієту, щоб повернути форму, яка була до вагітності, і зараз вперше на камеру показала кулінарну майстерність.
Знаменита співачка в ефірі передачі "Ранок з Україною" поділилася тонкощами приготування улюбленого сніданку своєї сім'ї.
Як зазначила артистка на кухні "Смачного ексклюзиву", в її раціоні немає смаженого, солодкого, виробів з борошна, червоного м'яса, молочної продукції та навіть фруктів.
При цьому від свого фірмового сніданку Джамала не відмовилася - адже він корисний і простий у приготуванні.
"Вперше в житті я буду готувати на камеру! Сьогодні ми приготуємо страву, яку я називаю "Шакшука на мінімалках", тому що вона не є справжньою Шакшукою", - розповіла зірка.
Для фірмової яєчні від Джамали знадобляться:
Яйця - 4 шт.
Болгарський перець - 1 шт.
Помідори - 2 шт.
Сіль - 1 щіпка.
Треба нарізати перець і томати, потім підсмажити овочі на сковороді, збити яйця, перемішати і додати сіль.
Щоб приготувати салат за рецептом Джамали знадобляться:
Відео: Джамала показала, як готує свій фірмовий сніданок
Для салату змішати мікс зелені з в'яленими томатами. Потрібно нарізати огірки та авокадо, додати в салат. Посипати гарбузовим насінням, додати масло і сіль. Добре перемішати.
Всі - корисний і поживний сніданок готовий!
Джамала поділилася рецептом фірмового сніданку (фото: "Смачний ексклюзив" / "Ранок з Україною")
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