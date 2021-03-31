Джамала розсекретила на відео рецепт свого фірмового сніданку

Як зазначила артистка на кухні "Смачного ексклюзиву", в її раціоні немає смаженого, солодкого, виробів з борошна, червоного м'яса, молочної продукції та навіть фруктів.

При цьому від свого фірмового сніданку Джамала не відмовилася - адже він корисний і простий у приготуванні.

"Вперше в житті я буду готувати на камеру! Сьогодні ми приготуємо страву, яку я називаю "Шакшука на мінімалках", тому що вона не є справжньою Шакшукою", - розповіла зірка.

Для фірмової яєчні від Джамали знадобляться:

Яйця - 4 шт.

Болгарський перець - 1 шт.

Помідори - 2 шт.

Сіль - 1 щіпка.

Треба нарізати перець і томати, потім підсмажити овочі на сковороді, збити яйця, перемішати і додати сіль.

Щоб приготувати салат за рецептом Джамали знадобляться:

Мікс зелені (листя салату, салат айсберг, рукола) - 200 г

Авокадо - 1 шт.

В'ялені помідори - 50 г

Огірки - 2 шт.

Гарбузове насіння - 50 г

Оливкова олія з трюфельним смаком - 50 мл

Відео: Джамала показала, як готує свій фірмовий сніданок

Для салату змішати мікс зелені з в'яленими томатами. Потрібно нарізати огірки та авокадо, додати в салат. Посипати гарбузовим насінням, додати масло і сіль. Добре перемішати.

Всі - корисний і поживний сніданок готовий!

Джамала поділилася рецептом фірмового сніданку (фото: "Смачний ексклюзив" / "Ранок з Україною")